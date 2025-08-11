Reid & Compañía celebra con los padres en su día

Ejecutivos de Reid & Compañía, a través de su reconocida marca Komatsu, líder en equipos de construcción, organizaron una cata de whisky Macallan con del Día de los Padres

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Reid & Compañía, espacio donde se vivió un ambiente de camaradería, distinción y agradecimiento a la lealtad de sus clientes del sector construcción.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial única, guiada por expertos en whisky, quienes compartieron detalles sobre la historia, el proceso y las notas características del Macallan, uno de los destilados más prestigiosos del mundo.

Esta actividad fue parte del compromiso de Reid & Compañía de fortalecer sus relaciones con sus aliados comerciales, creando momentos memorables que trascienden lo profesional.

“En Reid & Compañía valoramos profundamente a nuestros clientes, y esta cata fue una forma de expresar nuestro agradecimiento, reconociendo el rol clave que desempeñan en el crecimiento del sector”, expresó Donald Pimentel Reid, director de negocios industriales.

Francisco Valenzuela, Joel Espinal y Danilo Linares.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Neuris Méndez, Neris Méndez y Junior MéndezCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES