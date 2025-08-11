Una nueva plataforma inmobiliaria con inteligencia artificial

Durante un coctel, ejecutivos de las empresas IT Business Dominicana y Business Balance presentaron a HouseLytic, una nueva plataforma inmobiliaria que promete transformar el sector con el uso de inteligencia artificial.

La herramienta diseñada para conectar de manera más eficiente a empresas inmobiliarias y clientes es una iniciativa de Kelvin D'Oleo y su esposa Judith Cruz D'Oleo.

La directora comercial Natiel Pérez dio la bienvenida a los presentes, seguido por el sacerdote Sandy Ramírez, quien bendijo el proyecto.

Mientras que Federico Muller, country manager de Microsoft, y donde se presentó la plataforma, manifestó su orgullo por el desarrollo de una herramienta tan innovadora creada por una empresa dominicana.

Kelvin D'Oleo dijo que la idea surgió de la necesidad de una plataforma que fuera más allá de los modelos tradicionales.

“Empecé a diseñar esta plataforma buscando una solución que se enfocara en el ‘Business to Business’ y que no fuera simplemente pegar una fotografía con un precio”, comentó D'Oleo.

Asimismo, explicó que la plataforma ofrece una pasarela de pagos, inicialmente local, y para celebrar su salida al mercado han dispuesto un 20% de descuento para cada usuario hasta el domingo 31 de agosto.

La actividad concluyó con palabras de Judith Cruz de D'Oleo y una sesión de Networking donde los invitados conocieron más de cerca las funcionalidades y oportunidades que ofrece esta herramienta innovadora.

Yesenia Lebrón y Basilio Guzmán.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Jochiana De Jesús y Heissel Ramírez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Pedro Guzman, Amber Soto y Federico Castillo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES