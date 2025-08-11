Industrias San Miguel celebra 20 años junto a los dominicanos

Ejecutivos de Industrias San Miguel (ISM) celebraron sus 20 años en República Dominicana con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, presidida por Monseñor Ramón Benito Ángeles. Posteriormente a la ceremonia eclesiástica se continuó festejando en el Salón Portazul de la Zona Colonial.

Allí la familia fundadora de ISM compartió con sus colaboradores y aliados los logros alcanzados en estas dos décadas de operaciones. Jorge Añaños, presidente y fundador de ISM junto con su esposa Tania Alcázar, evocó los inicios de la empresa, el espíritu emprendedor que la impulsó y el trabajo colectivo que ha sostenido su crecimiento.

Durante la actividad se presentó la campaña “20 años llevando color”, a través de la cual se resalta los principales hitos de la empresa.

Ernesto Arostegui, Ana Messina y Richard ArosteguiCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Charlotte Turnuier, Valeria Marroquín y Lucie Turnier.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Jorge Arias y Gabriela MedinaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Luis Emilio Espinola y Geovanny Herrera.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES