GRATITUD

Industrias San Miguel celebra 20 años junto a los dominicanos

Trayectoria

Hans Añaños, Katerina Añaños, Arturo Marroquín, el padre David Soriano, Monseñor Benito Ángeles, Raquel Peña, Jorge Añaños, Tania de Añaños e Hipólito Mejía

Hans Añaños, Katerina Añaños, Arturo Marroquín, el padre David Soriano, Monseñor Benito Ángeles, Raquel Peña, Jorge Añaños, Tania de Añaños e Hipólito Mejía

Listín DiarioSANTO DOMINGO

Ejecutivos de Industrias San Miguel (ISM) celebraron sus 20 años en República Dominicana con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, presidida por Monseñor Ramón Benito Ángeles. Posteriormente a la ceremonia eclesiástica se continuó festejando en el Salón Portazul de la Zona Colonial.

Allí la familia fundadora de ISM compartió con sus colaboradores y aliados los logros alcanzados en estas dos décadas de operaciones. Jorge Añaños, presidente y fundador de ISM junto con su esposa Tania Alcázar, evocó los inicios de la empresa, el espíritu emprendedor que la impulsó y el trabajo colectivo que ha sostenido su crecimiento.

Durante la actividad se presentó la campaña “20 años llevando color”, a través de la cual se resalta los principales hitos de la empresa.

Ernesto Arostegui, Ana Messina y Richard Arostegui

Ernesto Arostegui, Ana Messina y Richard Arostegui

Charlotte Turnuier, Valeria Marroquín y Lucie Turnier.

Charlotte Turnuier, Valeria Marroquín y Lucie Turnier.

Jorge Arias y Gabriela Medina

Jorge Arias y Gabriela Medina

Luis Emilio Espinola y Geovanny Herrera.

Luis Emilio Espinola y Geovanny Herrera.

Eduardo Venegas, Nilson Zegarra, Ernesto Rubattino y Hardy Retamozo

Eduardo Venegas, Nilson Zegarra, Ernesto Rubattino y Hardy Retamozo

