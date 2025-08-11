Los Cronistas Sociales de visita por el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, recibió en sus instalaciones a los miembros de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) y sus familias, en un recorrido especial que celebró la historia, el arte y las raíces culturales del pueblo dominicano.

El paseo por la entidad que es una iniciativa del Banco Popular Dominicano estuvo encabezado por Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicaciones y Reputación Corporativa; Carmen Rita Cordero, directora del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón y Mirna Pimentel, presidenta de la ADCS.

Desde su llegada al mueso los asistentes tuvieron la oportunidad de apreciar la valiosa muestra de más de 350 piezas arqueológicas prehispánicas cedidas por la Fundación García Arévalo, que forman parte de la exhibición permanente del centro.

Cada una de las piezas presentes allí permite al visitante conocer la forma, estilo de vida, creencias y expresiones artísticas de los primeros pobladores de la isla hasta llegar a los taínos.

Cultura viva para adultos y niños

Al terminar el encuentro, los niños que acudieron a la cita recibieron ejemplares del cuento infantil “Zunzún y el Valle Encantado”, escrito por Yina Guerrero e ilustrado por Karla Peña.

La historieta relata las aventuras de Elina, una niña dominicana que viaja a otra dimensión y conoce a un amiguito taíno, conectando a los más pequeños con el legado lingüístico y espiritual de los primeros habitantes de la isla y cómo esa herencia aún permanece en los dominicanos del siglo XXI.

La visita coordinada por la presidenta de la Asociación de Cronistas Mirna Pimentel estuvo amenizada por las risas y emociones de los niños y adolescentes, hijos de los miembros de la ADCS, quienes descubrieron en el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón un referente educativo y familiar.

Esteban Martínez Murga, Elizabeth Fondeur, Mirna Pimentel, Lizbeth Grullón y Carmen Rita Cordero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Asimismo, los invitados recorrieron la emblemática Casa del Cordón, una construcción histórica erigida en 1503, considerada la primera casa de piedra de dos plantas del Nuevo Mundo, símbolo vivo del patrimonio arquitectónico de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.