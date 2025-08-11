la plancha "Sinergia"
Caroll Mueses tras la presidencia de la Asociación de Cronistas Sociales
Gremio
- Esta es una plancha que nace del compromiso y la convicción de que juntos podemos reimaginar lo que somos y lo que podemos llegar a ser”, explicó, Caroll Mueses.
Con una reconocida trayectoria en medios de comunicación y una activa participación en el desarrollo gremial, la periodista Caroll Mueses, actual primera vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS), fue presentada oficialmente como candidata a la presidencia de la entidad que agrupa a los periodistas de la crónica rosa para el período 2025-2027.
Bajo el nombre de Sinergia, Mueses presentó su plancha conformada por un equipo de profesionales con amplia trayectoria y experiencia en periodismo, gestión institucional y comunicación estratégica.
Los integrantes son Yamira Taveras como primera vicepresidenta; Sinthia Sánchez, segunda vicepresidenta; Yohanna Hilario, secretaria general; Dilenys Evangelista, tesorera; Elizabeth Fondeur, secretaría de Relaciones Públicas y Comunicación.
También estas Yosarah Fernández, quien va como secretaria de Protocolo; María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos; y Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos, quienes abrazan temas en común por el bienestar de la membresía del gremio.
Con el lema “Conectados. Estratégicos. Visibles.”, la plancha Sinergia propone una gestión colaborativa, inclusiva y orientada al fortalecimiento institucional de la ADCS, promoviendo la participación activa de sus miembros, elevando la visibilidad y el impacto de la crónica social en la sociedad dominicana.
“Sinergia, no es solo una plancha, es una visión colectiva que apuesta por una entidad más estratégica, más unida y con mayor proyección. Creemos en el poder de la colaboración para fortalecer la estructura del gremio, ampliar nuestras relaciones interinstitucionales y visibilizar el valor de la crónica social”, expresó Caroll Mueses al presentar la plancha.