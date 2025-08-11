Caroll Mueses tras la presidencia de la Asociación de Cronistas Sociales

Con una reconocida trayectoria en medios de comunicación y una activa participación en el desarrollo gremial, la periodista Caroll Mueses, actual primera vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS), fue presentada oficialmente como candidata a la presidencia de la entidad que agrupa a los periodistas de la crónica rosa para el período 2025-2027.

Bajo el nombre de Sinergia, Mueses presentó su plancha conformada por un equipo de profesionales con amplia trayectoria y experiencia en periodismo, gestión institucional y comunicación estratégica.

Los integrantes son Yamira Taveras como primera vicepresidenta; Sinthia Sánchez, segunda vicepresidenta; Yohanna Hilario, secretaria general; Dilenys Evangelista, tesorera; Elizabeth Fondeur, secretaría de Relaciones Públicas y Comunicación.

También estas Yosarah Fernández, quien va como secretaria de Protocolo; María Isabel Matos, secretaria de Asuntos Recreativos; y Johanny Polanco, secretaria de Asuntos Educativos, quienes abrazan temas en común por el bienestar de la membresía del gremio.

Seily Liberato, Ángela Gil y Raquel Cueto.Julio César Peña/LD

Yada Luciano y Aurelio Pérez.Julio César Peña/LD

Yenny Polanco Lovera y Lisbel Sánchez.Julio César Peña/LD

Millizen Uribe, Yohanny Polanco, Ana Mercy Otáñez y Elizbeth FondeurJulio César Peña/LD

Maritza Morillo, Ricardo Pichardo y Mayra Pérez.Julio César Peña/LD

Más

Con el lema “Conectados. Estratégicos. Visibles.”, la plancha Sinergia propone una gestión colaborativa, inclusiva y orientada al fortalecimiento institucional de la ADCS, promoviendo la participación activa de sus miembros, elevando la visibilidad y el impacto de la crónica social en la sociedad dominicana.

“Sinergia, no es solo una plancha, es una visión colectiva que apuesta por una entidad más estratégica, más unida y con mayor proyección. Creemos en el poder de la colaboración para fortalecer la estructura del gremio, ampliar nuestras relaciones interinstitucionales y visibilizar el valor de la crónica social”, expresó Caroll Mueses al presentar la plancha.

Raquel Cabrera, Rubén Quirarte y Risselys Reynoso.Julio César Peña/LD

Rosa Lidia Lora, Dania Goris y Yakaira Suero.Julio César Peña/LD

Lidia Mora, Gisela Mera y Miguelina Santos.Julio César Peña/LD

Adelaida Martínez y Dayanna Minier.Julio César Peña/LD