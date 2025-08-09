Normas de cortesía en el ascensor

Entrar y salir de un ascensor se ha convertido en una rutina para todos. Por segundos, en ese pequeño espacio tenemos que compartir con vecinos, compañeros de trabajo, amigos y extraños.

La mayoría sabe cómo usar el ascensor para trasladarse de un piso a otro, pero no todos saben que existen unas normas de cortesía básicas para la breve convivencia con esos “compañeros de viaje”.

Aquí algunas normas para hacer más placentero el “viaje”:

Mientras esperas el ascensor, mantente a la derecha para permitir la salida de los demás y si alguien sale sólo para facilitar esa salida, espera que él vuelva a entrar primero que tú.

Si un grupo de personas espera el ascensor, la entrada será por orden de llegada, a excepción de personas discapacitadas, embarazadas o personas mayores.

Al entrar a un ascensor, como gesto de cortesía, saluda con un “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches” y ahí termina lo hablado.

Sostén la puerta para los que vienen detrás de ti, pero no por tanto tiempo que desespere a los demás “pasajeros”.

Si fuiste el primero en entrar al ascensor, mantente a los lados cerca de las paredes. Deja espacio libre para los demás. Los primeros espacios en ocuparse deben ser las cuatro esquinas, luego se va llenando el espacio central. Mientras haya espacio disponible, no es necesario estar muy cerca de los demás.

Si estás en medio de una conversación, interrúmpela mientras estés dentro del ascensor con extraños. De igual manera, no debe hablarse por el celular en ese momento. A nadie le interesa escuchar tu diálogo. Si no puedes interrumpir la conversación, es preferible que tomes las escaleras.

Si te encuentras frente a la puerta y alguien necesita salir, muévete a un lado si es posible. De lo contrario, sal del elevador por unos segundos para facilitar la salida de los demás.

Ubícate de frente a la puerta. Al entrar al elevador, puedes hacer un rápido contacto visual con todos, un breve saludo y una sonrisa.Getty Images

No critiques a nadie que haya salido del ascensor. Es de mal gusto. Y si alguien lo hace, sólo escucha pero no opines.

No empujes a la multitud para salir. Di “permiso” o “permítame salir” seguidas de un “gracias”.

Los caballeros permiten que las personas mayores, damas o niños salgan primero.

Cuando lleves paquetes grandes evita molestar a los demás, en ese caso es preferible trasladarse solo en el ascensor.

En ocasiones, puede ser que al abrir la puerta el ascensor esté muy lleno. En ese caso, tú decides si entrar o no de acuerdo a tu nivel de urgencia. Si no lo es, espera el próximo viaje.

En los ascensores siempre alguien ocupa la posición de “señor o señora de los botones”, si te ha tocado al lado del panel de los botones, ¡esa es tu posición! Te corresponde preguntar a todos hacia qué piso se dirigen y mantener presionado el botón de “puerta abierta” cuando sea necesario, para evitar empujones o pasar por encima de los demás.

