Protocolo corporativo

Los detalles de la ceremonia de entrega de reconocimientos

Estrategia

  • El experto en comunicación institucional Paul Capriotti, afirma: “Los símbolos y rituales de una organización proyectan hacia el exterior lo que internamente se considera valioso”.
En la actualidad, el reconocimiento institucional ha evolucionado en formas diversas, conservando su esencia simbólica.

Celeste Perez

El acto de reconocer públicamente el mérito individual o colectivo ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. En la antigua Roma, los generales triunfantes eran honrados con desfiles públicos y coronas de laurel. Durante la Edad Media, la realeza otorgaba distinciones de nobleza, escudos y condecoraciones a caballeros que destacaban en combate o lealtad.

En la actualidad, el reconocimiento institucional ha evolucionado en formas diversas, conservando su esencia simbólica. Sea en el ámbito educativo, empresarial, gubernamental o cultural, su valor radica en visibilizar comportamientos, talentos y aportes que la entidad considera dignos de emular.

Las ceremonias de entrega de reconocimientos representan una de las expresiones más visibles y simbólicas del sistema de valores de una institución. Al otorgar medallas, placas, trofeos o certificados, las organizaciones materializan su cultura corporativa, fortalecen la reputación institucional, motivan al talento humano y consolidan vínculos con sus públicos estratégicos.

No se trata de simples actos sociales, estos eventos constituyen un ritual contemporáneo que, bien estructurado y ejecutado conforme al protocolo, aporta prestigio y legitimidad tanto al galardonado como a la entidad organizadora.

Cada símbolo debe estar alineado con la solemnidad del acto y la categoría del homenajeado.

Tipologías de reconocimientos y sus símbolos

Cada formato de reconocimiento porta una carga simbólica distinta:

Medallas o condecoraciones: se reservan para logros de alto nivel o larga trayectoria. Deben incorporar el escudo o emblema institucional, una inscripción conmemorativa y conservar una estética sobria.

Trofeos o estatuillas: muy comunes en ámbitos deportivos, artísticos o de innovación, permiten mayor creatividad en su diseño, respetando la línea gráfica institucional.

Certificados o diplomas: documentos oficiales, firmados por las autoridades, que reconocen logros académicos, participación o contribuciones específicas.

Placas conmemorativas: utilizadas tanto para personas como para espacios físicos, en aniversarios, retiros, homenajes o fallecimientos.

Los elementos deben fabricarse con materiales nobles (acrílico, vidrio, metal, madera o pergamino) y entregarse debidamente enmarcados o estuchados. Cada símbolo debe estar alineado con la solemnidad del acto y la categoría del homenajeado.

Orden de precedencia: se rige por el cargo, la función o el rango. Los galardonados se ubican al frente, y las autoridades en la primera fila.

Protocolo, etiqueta y ceremonial

Orden de precedencia: se rige por el cargo, la función o el rango. Los galardonados se ubican al frente, y las autoridades en la primera fila.

Presentación personal: la vestimenta debe ser comunicada con claridad (formal, etiqueta semi formal o traje de gala), especialmente si hay transmisión en vivo o cobertura mediática.

Material de apoyo: programa impreso, tarjetas de identificación, asistencia técnica de audio, proyección y fotografía oficial.

Discurso: evitar extensiones innecesarias, centrarse en valores, hechos verificables y mensajes estratégicos.

Recomendaciones estratégicas

Enfocar la ceremonia en el propósito y más allá de la estética se debe reforzar la cultura organizacional.

Equilibrar solemnidad y calidez, sin excesos protocolarios que alejen al público.

Cuidar el guión y la locución con profesionalismo en el lenguaje, ritmo y tono.

Documentar el acto en grabaciones, fotografías y publicaciones posteriores para reforzar el valor simbólico del reconocimiento.

