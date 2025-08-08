Remax Dominicana celebra Reunidos 2025

Más de 600 profesionales del sector inmobiliario se dieron cita en la convención nacional “Reunidos 2025”, organizada por Remax República Dominicana.

Bajo la temática “Cámara, Acción, Remax”, los asistentes vivieron una jornada inspiradora, formativa y de reconocimiento, en el Hotel Catalonia Santo Domingo, escenario ideal para un encuentro que combinó negocios, innovación y experiencia.

En el encuentro, Manuel Alejandro Grullón, presidente del Consejo Directivo, anunció que la red cerró 2024 con un crecimiento del 25.8 %, consolidándose como la segunda región Remax del mundo con más transacciones por agente.

Enrique Fermín, Karina Cleto, María Andreina Romero, Claudia Jorge y Wilson Caminero.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

a. Shiva Yousefian y Luis HenríquezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Paola García y Samuel Batista.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Alberto Bogaert y Cristina Alba.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

María Ledesma y Mélido Eduardo MarteCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Caribel Natali y Olianny Polanco.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

