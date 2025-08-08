Remax Dominicana celebra Reunidos 2025
- Con este encuentro la marca reafirma su compromiso con la innovación, el crecimiento sostenible y la construcción de una comunidad profesional que transforma el mercado inmobiliario dominicano desde el corazón.
Más de 600 profesionales del sector inmobiliario se dieron cita en la convención nacional “Reunidos 2025”, organizada por Remax República Dominicana.
Bajo la temática “Cámara, Acción, Remax”, los asistentes vivieron una jornada inspiradora, formativa y de reconocimiento, en el Hotel Catalonia Santo Domingo, escenario ideal para un encuentro que combinó negocios, innovación y experiencia.
En el encuentro, Manuel Alejandro Grullón, presidente del Consejo Directivo, anunció que la red cerró 2024 con un crecimiento del 25.8 %, consolidándose como la segunda región Remax del mundo con más transacciones por agente.