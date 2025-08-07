Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Apertura

SWC Consultorios Médicos inaugura su primera sucursal

Actualidad

  • La compañía cumple con los más altos estándares de calidad y responde a las necesidades de quienes cuidan la salud de otros.
Esther Wong, Monica Báez, Patricia Liranzo y Luis Geraldino.

Esther Wong, Monica Báez, Patricia Liranzo y Luis Geraldino.Cortesia de los anfitriones.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo.

SWC Consultorios Médicos inauguró su primera sucursal, ubicada en Santo Domingo, un proyecto 

que nace con el objetivo de ofrecer a profesionales de la salud un lugar digno y funcional para el ejercicio de su práctica.

Los espacios médicos pueden ser alquilados por bloques de tiempo, con todos los servicios incluidos: secretaria, conserje, energía eléctrica, consultorios cómodos, elegantes y funcionales, dentro de un ambiente de trabajo profesional y cuidado.

El proyecto es impulsado por el equipo de LAU Psicoterapia y Salud, bajo la dirección del doctor Luis Geraldino, psiquiatra, y las psicólogas clínicas Patricia Liranzo, Esther Wong y Mónica Báez, quienes han unido su experiencia y esfuerzos para crear un centro que respalde los valores de ética profesional, con un cuidado humano e integral, interdisciplinar y colaboración.

Brigitte Beauchamps y Tania Hernández.

Brigitte Beauchamps y Tania Hernández.Cortesia de los anfitriones.

Tania Báez y Rosmery Romero.

Tania Báez y Rosmery Romero.Cortesia de los anfitriones.

Frank Geraldino y Elvimar Mozo.

Frank Geraldino y Elvimar Mozo.Cortesia de los anfitriones.

Techy Fatule y Fantina Sosa.

Techy Fatule y Fantina Sosa.Cortesia de los anfitriones.

Nelly Carias, Salvador Fiallo y Miguelina Ferry.

Nelly Carias, Salvador Fiallo y Miguelina Ferry.Cortesia de los anfitriones.

Atilio Méndez y Vera Abud.

Atilio Méndez y Vera Abud.Cortesia de los anfitriones.

Eugenio Fañas, Dora Tezanos y Edgar Pérez.

Eugenio Fañas, Dora Tezanos y Edgar Pérez.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados