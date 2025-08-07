SWC Consultorios Médicos inaugura su primera sucursal

SWC Consultorios Médicos inauguró su primera sucursal, ubicada en Santo Domingo, un proyecto

que nace con el objetivo de ofrecer a profesionales de la salud un lugar digno y funcional para el ejercicio de su práctica.

Los espacios médicos pueden ser alquilados por bloques de tiempo, con todos los servicios incluidos: secretaria, conserje, energía eléctrica, consultorios cómodos, elegantes y funcionales, dentro de un ambiente de trabajo profesional y cuidado.

El proyecto es impulsado por el equipo de LAU Psicoterapia y Salud, bajo la dirección del doctor Luis Geraldino, psiquiatra, y las psicólogas clínicas Patricia Liranzo, Esther Wong y Mónica Báez, quienes han unido su experiencia y esfuerzos para crear un centro que respalde los valores de ética profesional, con un cuidado humano e integral, interdisciplinar y colaboración.

Brigitte Beauchamps y Tania Hernández.Cortesia de los anfitriones.

Tania Báez y Rosmery Romero.Cortesia de los anfitriones.

Frank Geraldino y Elvimar Mozo.Cortesia de los anfitriones.

Techy Fatule y Fantina Sosa.Cortesia de los anfitriones.

Nelly Carias, Salvador Fiallo y Miguelina Ferry.Cortesia de los anfitriones.

Atilio Méndez y Vera Abud.Cortesia de los anfitriones.