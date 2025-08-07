Apertura
SWC Consultorios Médicos inaugura su primera sucursal
Actualidad
- La compañía cumple con los más altos estándares de calidad y responde a las necesidades de quienes cuidan la salud de otros.
SWC Consultorios Médicos inauguró su primera sucursal, ubicada en Santo Domingo, un proyecto
que nace con el objetivo de ofrecer a profesionales de la salud un lugar digno y funcional para el ejercicio de su práctica.
Los espacios médicos pueden ser alquilados por bloques de tiempo, con todos los servicios incluidos: secretaria, conserje, energía eléctrica, consultorios cómodos, elegantes y funcionales, dentro de un ambiente de trabajo profesional y cuidado.
El proyecto es impulsado por el equipo de LAU Psicoterapia y Salud, bajo la dirección del doctor Luis Geraldino, psiquiatra, y las psicólogas clínicas Patricia Liranzo, Esther Wong y Mónica Báez, quienes han unido su experiencia y esfuerzos para crear un centro que respalde los valores de ética profesional, con un cuidado humano e integral, interdisciplinar y colaboración.