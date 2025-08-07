Los detalles del Tour del Campeones en su 4ta edición

En un encuentro realizado en el Restaurante La Estrofa, los productores del multimedio Almuerzo de Negocios, José Luis Ravelo y Rafael Fernández, dieron a conocer los detalles de la IV edición de Business Golf de República Dominicana: El Torneo Almuerzo de Negocios.

José Luis Ravelo, socio fundador de la firma organizadora destacó que, la 4.ª entrega será celebrada en el campo Punta Espada de la Ciudad Destino CapCana.

Alejandro Jovine, presidente de Tournament Solutions, empresa organizadora del Tour de Campeones, resaltó las sinergias que existen entre ambos eventos, que potenciarán aún más las posibilidades de networking y negocios.