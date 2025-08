'Mujeres que Inspiran': cuando la sororidad se convierte en legado

Conozco a Emelyn Baldera desde hace muchos años. Más allá de compartir afinidades profesionales, me une a ella un profundo respeto por su coherencia humana, su sentido de justicia y su permanente compromiso con el periodismo que dignifica. Emelyn no solo es una comunicadora de aguda inteligencia y sensibilidad, también es una mujer que ejerce con firmeza y ternura una de las tareas más necesarias de nuestros tiempos: visibilizar el trabajo de otras mujeres y abrir espacios donde sus voces puedan ser escuchadas, valoradas y celebradas.

La gala de premios “Mujeres que Inspiran”, cuya segunda edición se realizó recientemente en el Teatro de Casa San Pablo, es un reflejo de ese compromiso. Esta iniciativa, que Emelyn lidera con dedicación incansable, trasciende lo ceremonial para convertirse en una plataforma real de reconocimiento al esfuerzo, la excelencia y la resiliencia femenina en distintas áreas del quehacer nacional. Un gesto valiente y necesario en un mundo que aún presenta tantas brechas por cerrar.

En esta edición, fueron reconocidas seis mujeres cuyas trayectorias impactan y transforman: Milly Quezada, quien recibió el máximo galardón por una carrera artística que ha sido emblema de identidad, dignidad y perseverancia para las mujeres dominicanas y caribeñas.

En el campo del emprendimiento de Juana Milida Santana; la general Celeste Yanet Jiménez, como ejemplo de superación profesional; en el ámbito de la educación fue reconocida María Luisa Asilis de Matos.

La lista de galardonadas la completaron Anyarlene Bergés, quien recibió el premio por su aporte desde el compromiso social, como mujer profesional mentora de niñas y jóvenes para el desarrollo de capacidades de liderazgo, a nivel profesional y político; y la doctora Liddy Kiaty Figueroa, quien se llevó el primer premio de esta categoría estrenada en esta oportunidad: Mujer Líder del Año, por sus aportes en la medicina y creadora del primer programa de telemedicina aplicado en zonas rurales para comunidades vulnerables de nuestro país.

Cada una, desde su espacio, demuestra que la inspiración no es una pose, sino una consecuencia natural de vivir con propósito.

Como bien decía Michelle Obama: “Ninguna mujer llega sola a la cima. Todas necesitamos manos que nos ayuden a subir, y brazos que nos sostengan si caemos”. Esta frase resume la esencia de lo que representa “Mujeres que Inspiran”: una red de apoyo y admiración entre mujeres, donde el éxito ajeno no genera envidia, sino esperanza; donde el logro de una es motivo de alegría para muchas.

En tiempos en los que la palabra “sororidad” corre el riesgo de convertirse en una etiqueta vacía, iniciativas como esta nos recuerdan su verdadero sentido: hermandad, respeto, complicidad entre mujeres que se reconocen en sus luchas y celebran juntas sus conquistas.

Sororidad no es un 'hashtag': es un acto consciente, una práctica cotidiana y una decisión ética. Y me identifico profundamente con este enfoque, porque también creo que cuando las mujeres se apoyan, la sociedad entera se fortalece. Y porque sé, como periodista y como ser humano, que no hay transformación posible si no miramos el mundo desde el corazón y la justicia.

Gracias, Emelyn, por levantar la voz, por dar espacio y por recordarnos que inspirar no es impresionar, sino conmover y mover a la acción. Que este premio siga creciendo, multiplicando esperanzas y tejiendo historias donde cada mujer, desde su verdad, pueda brillar con luz propia.

¡Hasta el lunes!