Cortesía en la gestión del poder

En definitiva, el verdadero poder no se impone, se inspira. Y hacerlo con cortesía es, sin duda, la forma más elegante y efectiva de liderar.

Lejos de representar debilidad, la cortesía se posiciona como una herramienta poderosa para liderar con firmeza, respeto y propósito. Gestionar con elegancia permite fortalecer la autoridad, inspirar confianza y fomentar una cultura organizacional más ética y humana.

Y en un entorno empresarial donde los resultados son prioridad, la forma en que se trata a los colaboradores es tan relevante como los logros que se alcanzan.

En el escenario empresarial, donde la inteligencia emocional se vuelve cada vez más crucial, este enfoque propone una forma de liderazgo más consciente, donde la cortesía no es ornamento, sino estrategia.

Recordemos que el trato respetuoso desde posiciones de liderazgo fortalece el clima laboral y construye una cultura organizacional más ética, humana y sostenible.

Existe una falsa percepción de que el líder cortés es débil, y que la autoridad debe imponerse con rigidez. Nada más alejado de la realidad.

“La cortesía no resta poder, sino que lo potencia estratégicamente", afirma, P. M. Forni, profesor de Johns Hopkins University y autor del libro “Choosing Civility: The Twenty-Five Rules of Considerate Conduct”.

Forni sostiene que la cortesía no es un signo de debilidad, sino una forma de inteligencia social que favorece relaciones más efectivas, respeto mutuo y liderazgo influyente.

Y es que, quien actúa con respeto, escucha activa y buen trato, gana más fácilmente la cooperación y la confianza de los demás.

El valor de la cortesía

Gestionar con respeto fortalece la legitimidad del liderazgo, mejora la percepción del equipo y favorece una comunicación más fluida donde las ideas pueden circular sin temor.

Ser accesible no implica perder jerarquía, sino generar confianza. El tono de voz, las palabras que se eligen y el lenguaje corporal deben reflejar coherencia y dominio emocional.

El poder bien ejercido no necesita imponerse: se reconoce por la manera en que guía, no por el volumen con que ordena. Quien lidera debe dominar el arte de comunicar con claridad, sin herir; de corregir, sin humillar; de exigir, sin perder el trato humano.

Escucha activa: una forma elevada de respeto

Escuchar es una habilidad poco valorada, pero determinante en la gestión del poder. La cortesía se expresa en la disposición a atender lo que otros tienen que decir, sin interrupciones ni prejuicios.

Dedicar tiempo a escuchar sin distracciones, hacer preguntas que muestren interés, validar las emociones y puntos de vista ajenos, aunque no siempre se compartan, y dar seguimiento a lo escuchado, son algunas claves para mantener la escucha activa que tanto refuerza la conexión emocional entre el líder y el equipo, y promueve una cultura de respeto mutuo.

La empatía como herramienta de gestión

Un liderazgo cortés se fundamenta en la empatía: la capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar con sensibilidad, sin perder el enfoque organizacional.

Comprender que detrás de cada colaborador hay una historia personal que influye en su desempeño. Adaptar el estilo de liderazgo según las necesidades del equipo, sin caer en favoritismos.

Recomendaciones

Ser flexible cuando las circunstancias lo ameriten, sin ceder la estructura ni el rumbo. Mostrar humanidad en momentos de crisis o tensión: una palabra amable puede marcar la diferencia en el estado emocional del equipo.

Utilizar frases que reconozcan el valor del otro. Corregir en privado, elogiar en público.

Evitar sarcasmos, frases pasivo-agresivas o descalificaciones. La cortesía requiere elegir el momento, el tono y el contexto adecuado.

Incorporar un lenguaje afirmativo y motivador que impulse al equipo a actuar con convicción, no por temor. Un líder que cuida sus palabras fortalece su autoridad y motiva a su equipo a dar lo mejor.

No hay duda, el líder que gestiona con cortesía se convierte en modelo a seguir. Su comportamiento impacta directamente en el tono relacional de toda la organización.