Cortesía entre vecinos: pequeños gestos, gran diferencia

Como todos hemos tenido —o tenemos— vecinos, bien valdría que el trato respetuoso y amable entre quienes comparten un mismo entorno se enseñara desde la escuela. Sería una forma de educar para la convivencia en armonía, algo cada vez más necesario.

Atrás quedaron aquellos tiempos en los que una tacita de café recién colado era una forma sencilla, pero genuina, de estrechar lazos. O cuando, por respeto al duelo o la salud de alguien cercano, se bajaba el volumen o se posponía una celebración.

Hoy, aunque vivimos más cerca físicamente, muchos en edificios compartidos, separados apenas por una pared, estamos más lejos emocionalmente. Rara vez sabemos quién vive al lado, y la cortesía, la empatía y las buenas maneras escasean en ese espacio cotidiano que compartimos “puerta con puerta”.

Podemos comenzar por lo esencial, lo que llamamos la Regla de Oro del buen vecino: trata a quienes viven cerca cómo te gustaría que te trataran a ti. Suena simple, pero encierra un gran poder.

A partir de ahí, hay pequeños gestos que, si los aplicamos con intención, pueden marcar la diferencia en la convivencia diaria. Veamos algunas claves básicas que nacen de esa regla de oro y que todos podemos poner en práctica.

Respeto

El vecino merece respeto, no murmure con un tercero. Esto puede afectar las relaciones de todos los que conviven en el lugar. En caso de fallecimiento de algún vecino, tome en consideración el dolor de esa familia y mantenga la música y sonidos en su hogar con volumen muy bajo. Instruya a sus empleados (servicio y choferes) sobre las reglas a respetar en su vecindario o condominio, cualquier falta de estas personas puede considerarse como una falta de su empleador.

Cuando su casa o apartamento genere algún daño al vecino (una gotera, por ejemplo) procure arreglarlo lo antes posible. Como en cualquier otra relación, ponga en práctica la tolerancia.

Cortesía

Salude siempre a sus vecinos. Ese saludo debe contar con un contacto visual, una sonrisa y ser breve. En caso de asistir a la casa de un vecino (una reunión de condóminos o una celebración), nunca abuse de la confianza: abrir la nevera, sentarse sin habérsele ofrecido un asiento, entre otros comportamientos inadecuados deben evitarse. En el caso de fallecimiento de un vecino, en acto de solidaridad envíe una tarjeta de condolencias a la familia.

Niños

Todo padre es responsable de las acciones de sus hijos menores de edad. Si un niño rompe una ventana a un vecino, la debe pagar el padre de ese niño. Controle los juegos de sus hijos que puedan interferir con la paz de otro hogar: brincar en las camas, correr, picar la pelota contra el piso, etc. Enseñe a los niños a saludar cada vez que coincidan con los vecinos y a ofrecer su ayuda cuando se necesite cooperación, por ejemplo: aguantar la puerta para que pase un envejeciente o una señora embarazada. Inculque en los pequeños el respeto y la importancia de vivir en armonía.

Ascensor

Aplique las reglas generales de la etiqueta: salude (diga “buenos días”, “buenas tardes” o “buenas noches”), pida permiso cuando necesite entrar o salir y no olvide despedirse al marchar. Una vez llegue el ascensor, manténgase a la derecha y permita que las personas que están dentro salgan primero. Tenga la cortesía de aguantar la puerta cuando se acerque alguien al ascensor. Es una falta a los modales hablar por el celular dentro de un ascensor cuando van otras personas dentro del mismo. Si le urge mantenerse en una llamada, tome las escaleras.

Dentro de este espacio, no se deben tratar temas que pongan en aprietos a un vecino (por ejemplo falta de pago del mantenimiento, algún problema de construcción del proyecto, etc.). Toda conversación originada fuera del ascensor debe concluirse antes de entrar al mismo, a nadie le gusta escuchar conversaciones ajenas.

Escaleras

Las escaleras deben mantenerse libres y limpias para cualquier emergencia. No las utilice para el cúmulo de basura, objetos no deseados o para reuniones sociales. Tampoco es el mejor lugar para fumar por la falta de circulación de aire.

Si a su lado se muda un nuevo vecino, acérquese a él y recíbalo con un postre con una señal de bienvenida. Ese recibimiento será la garantía de un respeto mutuo.Pexels

Convivencia sin conflictos

Vivir cerca de otros implica estar atentos a ciertos aspectos básicos que, aunque parezcan mínimos, hablan mucho de nuestra consideración hacia los demás.

A veces no se trata de grandes faltas, sino de pequeños descuidos que, repetidos en el día a día, pueden convertirse en fuente constante de malestar. El ruido excesivo, la forma en que manejamos la basura, las remodelaciones sin aviso o las mascotas sin control son algunos de los temas que más conflictos generan entre vecinos. Es importante aprender a manejarlos con cortesía y sentido común.

Estacionamiento

Nunca ocupe un parqueo ajeno sin el consentimiento de su dueño ni estacione en el área común del condominio. Esto puede ocasionar grandes conflictos entre vecinos. Si va a recibir visita tome las medidas de lugar para que la llegada de sus visitantes no afecte el espacio de estacionamiento del vecino. Si es posible, pida ayuda o póngase de acuerdo con el encargado del edificio. Evite utilizar su parqueo como almacenaje. Esto desluce el área común y puede ser objeto de disgusto con otros condóminos.

Ruidos

Modere su tono de voz, no haga partícipe a los vecinos de su diario vivir. Mantenga el audio de sus aparatos electrónicos con un volumen moderado, suficiente para ser escuchado en su hogar, no en el del vecino. Tenga en cuenta que su selección musical no necesariamente es la preferida de sus vecinos.

Si practica algún instrumento musical, hágalo durante el día. No interrumpa las horas de sueño de su vecino, mucho menos si es principiante en la música.

No arrastre los muebles. Instruya, también, a su personal de servicio a levantar los muebles cuando así lo requieran al hacer la limpieza. Disfrute de hacer ejercicios en la privacidad de su hogar, pero no lo haga encima de la habitación del vecino pues puede coincidir con su hora de descanso.

Si celebra una fiesta en su casa u apartamento, baje el volumen de la música al llegar la medianoche. Además, es un gesto de cortesía dar a conocer al vecino, previamente, la celebración del agasajo por cualquier molestia que pudiera causar. Su vecino agradecerá ese gesto de consideración.

Si llega a su hogar pasada la medianoche, evite el “taconeo” a lo largo del pasillo y en la habitación. La fiesta terminó en la calle, no se la quiera imponer al vecino que vive en el piso debajo de usted.

Remodelaciones

Si vive en un apartamento, trate de que las remodelaciones en el mismo no coincidan con épocas especiales del año, tiempo en que muchas personas deciden tomar vacaciones y descansar en casa.

A nadie le agrada ser sorprendido con martillazos durante todo el día, ver su casa inundada de polvo y trabajadores desconocidos que suben y bajan por los ascensores en épocas de celebración familiar como Navidad, Día de las Madres, Semana Santa, etc.

Será un gesto de cortesía muy apreciado, cuando al concluir los trabajos de construcción en su hogar usted obsequie un postre a su vecino más cercano. Esto estrechará las relaciones y ayudará a subsanar cualquier disgusto por las incomodidades causadas.

Mascotas

Si saca a pasear a sus mascotas recoja o limpie sus desechos. Coopere con la limpieza del área común y de estacionamiento de sus vecinos. Durante el paseo mantenga a su perro con correa; de no hacerlo puede asustar a algún vecino temeroso de caninos.

Tenga en cuenta si el ladrido de su perro en el hogar es tan frecuente que pueda molestar al vecino; de ser así, corrija las razones que ocasionan la inconformidad de su animal.

Es preferible abstenerse de utilizar ascensores acompañados de perros pues no a todos los vecinos les agradan los caninos y en ocasiones, éstos pueden dejar un fuerte olor en este espacio pequeño y de poca circulación de aire.

Basura

Si usted ha hecho una limpieza profunda en su apartamento no “inunde” las escaleras con sus desechos y cachivaches. Ocúpese de que esos desechos o artículos que ya no desea, desaparezcan del área común lo antes posible.

Cierre bien sus bolsas de basura al echarlas por el ducto. Instruya de esa manera a su personal de servicio. De igual forma, si vive en una casa mantenga la basura de manera discreta sin afectar a los vecinos o deslucir su espacio.

Periódicos

Nunca se debe tomar el periódico de un vecino aunque no haya llegado el suyo ese día. Instruya de esa manera al personal que trabaja en su casa. En ocasiones suele ocurrir que, por error, nos llegue la correspondencia de un vecino. En este caso, se debe devolver inmediatamente y jamás intentar abrirla.

Nuevo vecino

Si usted es el recién llegado, acérquese, preséntese y póngase a la orden con sus vecinos. Este será un buen comienzo para este tipo de relación. Si a su lado se muda un nuevo vecino, acérquese a él y recíbalo con un postre con una señal de bienvenida. Ese recibimiento será la garantía de un respeto mutuo.