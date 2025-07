Gisef celebra 20 años trabajo en favor de la sociedad

La fundación Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (Gisef) festejó su vigésimo aniversario junto a voluntarios, colaboradores, aliados y amigos.

Durante un cóctel realizado en un ambiente familiar, y tras agradecer todo el apoyo recibido, la presidente del consejo directivo, María Esther Fernández, anunció que la décima edición de la conferencia anual con motivo del mes de lafamilia será celebrada el próximo jueves 6 de noviembre en Casa San Pablo.

“Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia, no es una institución cualquiera, no es simplemente una asociación sin fines de lucro. Para mí es el puente que me lleva a mi infancia y me recuerda el amor, la entrega y solidaridad de una madre con su familia y su comunidad”, dijo María Esther Fernández.

Yosarah Fernández, Mirna Pimentel y Mayra Contreras.Cortesia de los anfitriones.

Eva Bros, Carolina Luna y Glennys Molina.Cortesia de los anfitriones.

Ivanna Ventura, Alberto Ávila y Pura Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

“Este año Gisef cumple 20 años y, al igual que Albita, ha enfrentado dificultades económicas, pero hemos luchado y hemos encontrado la forma de contribuir, de apoyar a muchas familias vulnerables, y seguiremos haciéndolo, con el favor de Dios y de gente como ustedes”, enfatizó la presidente de la entidad.