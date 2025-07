¿Puede tu perfume arruinar el cierre de una venta?

El aroma personal puede ser una herramienta —o barrera— silenciosa en el mundo corporativo. En la comunicación estratégica todo lo que genera percepción influye, y el perfume, aunque invisible, puede dejar una huella emocional positiva o negativa.

“Cuando utilizamos un perfume corremos el riesgo de que a la otra persona no le guste, le cause alergias o, incluso, le recuerde a alguien con quien haya tenido una experiencia desagradable. Por esa razón, mi recomendación es evitar usar perfume en reuniones cruciales. Lo mejor es presentarse con un aroma neutro: limpio, fresco y sin fragancias invasivas”.

La advertencia de Francisco Montalvo, experto en comunicación y negociación estratégica. Parece simple, pero su planteamiento abre una puerta poco explorada en el universo empresarial: el rol del aroma personal en la construcción (o el quiebre) de una relación profesional efectiva.

En un momento en que la imagen profesional se construye de manera holística, desde el discurso hasta la postura, pasando por el tono de voz y la vestimenta, el perfume, ese lenguaje invisible, también comunica. Y lo hace de forma poderosa.

La ciencia lo respalda

El olfato es el sentido más vinculado a la memoria emocional. Según Rachel S. Herz, investigadora de la Universidad de Brown, Providence, Estados Unidos, los aromas se procesan directamente en el sistema límbico, en regiones como la amígdala y el hipocampo, activando respuestas emocionales antes de que la mente racional tenga tiempo de intervenir (Herz & Engen, 1996).

Es decir, un aroma puede provocar incomodidad, rechazo o conexión emocional sin que sepamos por qué. En una negociación, este efecto podría condicionar la actitud del interlocutor incluso antes de que empiece a hablarse del tema central.

La psicología organizacional moderna ha demostrado que los acuerdos más exitosos no se logran sólo con argumentos, sino con la capacidad de generar entornos emocionalmente seguros. En su obra “Leadership: The Power of Emotional Intelligence”, Daniel Goleman destaca que los líderes verdaderamente influyentes crean un “clima emocional” donde la otra parte se siente cómoda, escuchada y predispuesta a cooperar.

Este clima puede ser afectado por elementos sensoriales. Julie A. Schiro, en su tesis doctoral en la Universidad de Colorado, demuestra que los estímulos sensoriales, especialmente los olores, influyen en los juicios morales y sociales de manera inconsciente. Un perfume invasivo, por tanto, puede ser más que un detalle molesto: puede desencadenar una percepción negativa del otro, afectando la confianza o la empatía, claves para cerrar cualquier trato.

El aroma como estrategia

Lejos de proponer una renuncia a la elegancia o al cuidado personal, la sugerencia de evitar perfumes en negociaciones importantes apunta a una estrategia de respeto y conciencia comunicativa. “El aroma debe acompañar, no dominar. En contextos de alta tensión profesional, es preferible oler a limpieza que a marca”, puntualiza Montalvo.

Este enfoque coincide con los principios del protocolo corporativo moderno: sobriedad, neutralidad sensorial, y priorización del contenido por encima de la forma. Una camisa bien planchada, un aliento fresco y una piel sin fragancia evidente proyectan claridad, profesionalismo y neutralidad emocional.

Francisco Montalvo lo resume con claridad: “Una negociación debe oler a transparencia, no a distracción”. Un consejo que no es exageración, es estrategia.