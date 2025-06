Lecciones de vida que aprendí en una conversación con el Dr. Cruz Jiminián

Algunas personas llegan este mundo como destinada a dejar una gran huella y su obra habla más alto que cualquier discurso. El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián es una de ellas. Médico, servidor, hombre de fe, su rostro es sinónimo de esperanza para miles de dominicanos. Su trayectoria es más que un legado profesional, es una escuela de humanidad viva. Más allá de los pasillos de su clínica en Cristo Rey, donde deja su alma en cada encuentro con sus pacientes, su historia es también un aprendizaje aplicable a cualquier vida, en cualquier contexto.

Servir desde la humildad transforma más que curar desde el ego. El doctor no se ha limitado a recetar ni a operar. Ha levantado una clínica con alma, donde lo importante no es si el paciente puede pagar, sino si necesita ayuda. Su vocación no se mide en cifras, sino en acciones concretas: jornadas médicas en barrios vulnerables, programas para niños con hidrocefalia, cirugías gratuitas, entrega de alimentos. Cruz Jiminián no sirve para ser visto, sino porque cree profundamente que ayudar es un deber moral.

Ese servicio desinteresado, que nace de su niñez en un hogar cristiano, nos recuerda que la verdadera grandeza no grita, actúa. Y que cuando se ayuda con amor y coherencia, se transforma más que una vida: se inspira una comunidad.

La espiritualidad como brújula en tiempos inciertos. “Dios me dejó vivo para seguir sirviendo”, dice con la voz entrecortada al recordar su recuperación tras enfrentar el Covid-19 en 2020. En ese momento, el país entero se unió en oración por él. Y al despertar, descubrió algo que lo marcó para siempre: “No sabía que tanta gente me quería… eso me sanó más que cualquier medicamento”.

Su fe, lejos de ser solo personal, es la columna que sostiene su entrega diaria. Una espiritualidad vivida, no declamada, que lo mantiene firme en su misión, incluso cuando el cansancio o las adversidades tocan a la puerta. Su historia nos recuerda que tener un propósito anclado en valores espirituales puede ser el motor más poderoso para seguir adelante.

El reconocimiento más grande no cuelga en la pared. A pesar de haber recibido homenajes nacionales e internacionales, el doctor insiste en que su mayor premio es el abrazo de una madre agradecida o la sonrisa de un niño sano. Él ha entendido que el verdadero reconocimiento es el cariño de aquellos a quienes has tocado la vida.

En una sociedad donde muchas veces buscamos validación en los aplausos, él nos enseña a encontrarla en la gratitud sincera. Nos invita a vivir con la certeza de que lo esencial no se mide en medallas, sino en el amor que dejamos en el camino.

El doctor Cruz Jiminián ha construido una institución médica, y ha edificado una cultura de servicio, humildad y fe. Su historia es una llamada de atención a quienes creen que el éxito solo se mide en títulos o posesiones. Él nos demuestra que el verdadero éxito es vivir con propósito, servir con alegría y dejar una huella que inspire a otros a hacer lo mismo.

Ojalá aprendamos de su ejemplo. Porque en tiempos donde la indiferencia parece normalizarse, recordar que hay médicos que curan con las manos y sanan con el alma, nos devuelve la esperanza.