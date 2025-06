Etiqueta para servirse con elegancia desde una bandeja

Cuando asistimos a un evento todo comunica. Cada gesto forma parte de un lenguaje social y más allá de las normas básicas, la manera en que nos movemos, nos expresamos y nos integramos al ambiente influye directamente en la percepción que los demás tienen de nosotros.

Uno de esos gestos, aparentemente simples pero importante, es el acto de servirse desde la bandeja que ofrece un camarero. Puede parecer rutinario, pero el modo en que se toma un canapé, una copa o un aperitivo tiene su propio protocolo.

El primer principio que debemos tener presente es que el camarero no es una extensión del mobiliario, sino un profesional capacitado para el servicio. Ignorar su presencia o servirse de manera mecánica y brusca denota falta de sensibilidad. Si no desea tomar nada, simplemente sonría y diga “gracias”. No es necesario justificarse ni mirar con desprecio la bandeja. El gesto de cortesía y neutralidad es suficiente.

Coloque el platillo sobre los dedos y palma de la mano izquierda.Fotografía generada con IA

¿Cómo sostener correctamente la copa y el platillo?

Una de las habilidades más prácticas, y menos dominadas, en este tipo de eventos es saber cómo mantener una mano libre para saludar o simplemente mostrar disponibilidad.

Tip esencial: Si toma un bocadillo que requiere platillo y una copa, use su mano izquierda para sostener ambos elementos, dejando la derecha libre. Coloque el platillo sobre los dedos y palma de la mano izquierda. Sostenga la copa por el tallo apoyándola con seguridad sobre el platillo. Si no hay platillo, sostenga la copa con la izquierda y lleve el bocadillo (si es pequeño y seco) en la misma mano, sobre una servilleta.

Nunca: Sostenga la copa por el cáliz (se calienta la bebida), lleve elementos en ambas manos o ponga el platillo en mesas ajenas o sobre superficies sin permiso.

Sugerencias

Observe antes de actuar. No se precipite. Mire lo que hay en la bandeja, identifique qué puede tomar con facilidad y si es conveniente en ese momento (por ejemplo, si lo que ofrece requiere cubiertos y está usted de pie, es mejor esperar).

No toque con la mano lo que no va a tomar. El error más común es explorar con los dedos o intentar mover piezas para ver “qué hay debajo”. La etiqueta indica que solo se debe tocar el alimento o bebida que va a tomar.

No se incline sobre la bandeja ni invada el espacio del camarero. Acérquese con delicadeza y sin interrumpir la circulación del salón. Inclinarse demasiado o forzar el movimiento del camarero puede resultar incómodo para todos.

Tome solo una pieza por vez. Lo correcto es tomar una sola porción (una copa, un canapé, una servilleta). Si desea más, espere a que el camarero vuelva a pasar.

Agradezca con cortesía, pero sin excesos. “Gracias”, una ligera sonrisa o un asentimiento, es suficiente. No se entable conversación con el camarero mientras está en su ronda, a menos que haya una necesidad específica y breve.