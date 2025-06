Irene Morillo presenta su libro “Conviértete en referente estrella

La mentora de negocios, estratega de marca personal, conferencista y empresaria dominicana Irene Morillo, presentó su primer libro en solitario “Conviértete en referente estrella”, un manual que ofrece herramientas para profesionales y emprendedores que desean construir una propuesta de valor sólida, auténtica y rentable.

En el Museo de Arte Moderno, la autora expresó: “Este libro es el resultado de años de experiencia, aprendizaje y, sobre todo, de ver el potencial que reside en cada persona para destacar y aportar valor a sus propósitos.

A través de ejercicios accionables, casos de éxito reales y un estilo cercano y accesible esta guía permite identificar y abrazar el propósito como motor principal de tu marca. Diseña una oferta ambiciosa para atraer clientes y conecta genuinamente con la audiencia, generando relaciones auténticas y duraderas y construye un modelo de negocio sostenible y rentable, alineado con metas personales y profesionales.

"Esta es una ocasión entrañable para mí, pues aunque he sido co-autora de otras 3 obras anteriores, este es mi primer libro en solitario y la sensación es de plenitud y satisfacción. En especial, porque en el mismo he condensado mi mentoría Referente Estrella, mediante la cual he tenido la oportunidad de acompañar a tantos dueños de negocio y marcas personales exitosas, para ayudarles a destacar y liderar sus nichos”, dijo la escritora.

El evento contó con un panel de expertas titulado "El Poder de Ser un Referente", moderado por Morillo.

En este espacio de diálogo participaron Danielis Fermín, editora de El Dinero Mujer y autora del libro “Mujer, Enfócate y Sé Valiente”; la Psicoach Ginger Bejarano, psicóloga laboral y positiva y Mariel Almonte, especialista en desarrollo personal y fundadora del movimiento Entrena para el Cambio.

Las panelistas compartieron sus experiencias y perspectivas sobre la construcción de una marca personal de impacto, generando un valioso intercambio con los asistentes.

Tanto las panelistas como la maestra de ceremonias, Celeste Pérez, encargada de Relaciones Públicas y editora de las páginas Sociales del Listín Diario, y autora de la columna ‘De Cerca’, recibieron reconocimientos por su trayectoria e inspirar a otras mujeres.

La velada culminó con una concurrida sesión de firma de libros, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar de cerca con la autora y llevarse un ejemplar de la obra.