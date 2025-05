José Antonio Colomer: una apuesta por el liderazgo participativo y transformador

José Antonio Colomer, presidente del Consejo de Administración del Banco de Ahorro y Crédito Adopem, es mucho más que un banquero con décadas de experiencia. Su historia profesional es una lección de esfuerzo, cercanía y compromiso con la ética.

Comenzó su carrera en la banca a los 14 años, como ‘botones’ o pasante, impulsado por una situación familiar compleja y el deseo de superación.

“Mi ilusión era ser abogado, pero la vida me llevó por otro camino. Estudiaba de 4:00 a 10:00 de la noche y terminé mi carrera a los 25 años”, recuerda. Su camino en el mundo financiero fue creciendo peldaño a peldaño: de auxiliar administrativo a comercial, de gerente de oficina —el más joven en España a los 21 años— a director territorial en varias regiones, y luego presidente de bancos en Puerto Rico, Perú y Venezuela.

Una huella

Su paso por Puerto Rico lo llevó a transformar un pequeño banco en una de las instituciones más importantes del país, con una gestión basada en resultados, pero también en valores: “Nuestra obsesión no era ser los más grandes, era ser los mejores. Y lo logramos”. Bajo su liderazgo, el banco alcanzó una eficiencia operativa por debajo del 50%, siendo un referente en toda Latinoamérica.

En Perú, lideró el banco más eficiente del sistema financiero, con una rentabilidad sin precedentes. “Yo siempre decía: nosotros somos Michael Jordan de la banca. Sin ser los más altos, somos los mejores”, sostiene.

En Venezuela, enfrentó una de sus experiencias más desafiantes: “Fue la etapa menos gratificante, pero aprendí muchísimo. Logramos recuperar la moral de un equipo que estaba derrotado y devolvimos al banco su posición en el ranking”, cuenta al equipo de Listín Diario.

Logros

Su liderazgo se ha caracterizado por su cercanía: cada martes convocaba reuniones con colaboradores a las 8:00 de la mañana para compartir su visión y escuchar las necesidades reales.

“Desde el piso 18 no veo lo que pasa. Pero si escucho, puedo ayudar a resolver”, comenta. Esta práctica de liderazgo participativo y empático le permitió motivar y transformar equipos en distintas latitudes.

Uno de los pilares fundamentales en su enfoque es la ética, que coloca por encima de cualquier legalidad o ventaja personal. “Yo siempre he dicho a mis hijos: siempre, y ante todo, elijan la ética. Y en los negocios es igual: la ética es el verdadero cimiento”.

En la actualidad, al frente del Consejo de Administración de Banco Adopem, se enfrenta a un nuevo aprendizaje: las microfinanzas. “Después de 45 años en banca, me di cuenta de que no sabía nada sobre microfinanzas productivas. He tenido que aprender de nuevo, como si volviera a tener 14 años”, dice con humildad.

José Antonio Colomer defiende una visión de liderazgo basada en el ejemplo, la comunicación y la actitud positiva. “Cuanto más alto estás, más obligaciones tienes”, afirma. “Liderar no es gritar más o tener la tarjeta más elegante. Es sacar lo mejor de cada persona, comprometiéndose con ellos”, afirma.

Y así concluye esta interesante conversación con un hombre que inspira por su cercanía, visión ética y liderazgo humano.