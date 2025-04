Sosúa sede de un propuesta gastronómica cargada de sabor

El Ocean Club Luxury Colection Resort en Sosúa y el Restaurante Aguají, by Chef Tita, fueron el escenario del Festival Gastronómico en Playa, iniciativa del proyecto Cocinas Unidas.

La primera jornada, denominada, Tarde Española, contó con la participación de los chefs, Francis Peña, del restaurante El Gallego y Rodolfo García, Ofos, del restaurante La Casta, quienes deleitaron a los presentes con paellas, en una fusión de sabores únicos.

Mientras, que la segunda juntó a 5 de las más reconocidas chefs de Latinoamérica, teniendo como anfitriona a Inés Páez, chef Tita, la galardonada cocinera dominicana propietaria de Aguají, destacada por resaltarlos sabores ancestrales de la cocina dominicana, que ha sido reconocida alrededor del mundo por sus propuestas culinarias.

Sheila Alvarado nativa de México, desde muy joven forma parte dela segunda generación de chefs en la escena gastronómica de Baja California, bajo su liderazgo el menú del restaurante Lunario ha evolucionado hacia un concepto más innovador, que le ha merecido ser ganadora de una estrella Michelín.

En la actividad participaron, además, Janaína Torres, de Brasil, galardonada como mejor chef femenina del mundo en 2024, por The World’s 50 Best Resturants, (World best female chef 2024), tiene como misión reformar la alimentación de la población con productos artesanales de calidad a precios accesibles.

Igualmente, Catalina Vélez Ocampo de Colombia, con más de 18 años de investigación de ingredientes y tradiciones culinarias colombianas, una embajadora de la cultura de su país a nivel global.

Natalia Cocomá, también de Colombia, Coco, quien se enamoró del arte culinario en su natal Anzoátegui, donde la gastronomía converge con la tradición, la naturaleza y la cultura de las comunidades indígenas. nacionalidades, que aportan cada una, ingredientes especiales al exclusivo rincón de la República Dominicana, capital de la gastronomía durante el feriado de Semana Santa, gracias a Cocinas Unidas.

Cocinas Unidas constituyó un hito en la gastronomía de la República Dominicana y del Caribe.