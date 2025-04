De mala manera la vida nos recuerda el valor de cada momento

Hace apenas unos días, mientras todavía intentaba comprender desconsolada la magnitud de lo ocurrido en el centro de entrenamiento Jet Set, me chocaba la realidad de que en un abrir y cerrar de ojos la vida puede cambiar drásticamente. Yo, que siempre he creído en la fuerza de la comunicación y el poder de las palabras, no tenía un párrafo coherente para escribir y decidí hacer silencio. Un silencio que retumbaba en mi interior con una profunda sensación de vivir cada día con plenitud y amor.

Recuerdo claramente la noticia, y dudo que llegue a olvidarla. Perdí mucha gente que apreciaba. Con el pasar de las horas la incertidumbre se aferraba a mi alma, era como si el tiempo se detuviera en una montaña de tristeza colectiva. Las cifras de las personas fallecidas era cada vez más devastadora y cada historia fue dejando una conciencia renovada sobre lo efímero de nuestra existencia. Este suceso, trágico y horroroso, me obligó a hacer una lista de prioridades porque, en definitiva, cada instante es un regalo que no debemos dejar pasar sin compartirlo.

He aprendido que, en muchas ocasiones, posponemos esos pequeños gestos de amor y gratitud por estar al pendiente de acciones y situaciones que nos roban espacio para ese café pendiente, un “te quiero” o la oportunidad de disculparse. Con la cotidianidad vamos olvidando que nuestros seres queridos son el refugio incondicional, el lazo que nos sostiene en los momentos de mayor oscuridad. Hagamos de cada saludo y despedida un acto de amor consciente. No dejemos para mañana ese abrazo sincero. Perdonemos antes de que los rencores se arraiguen y celebremos la vida con gratitud y compasión.

Esta tragedia inimaginable nos obliga a reevaluar si lo que estamos haciendo a diario nos acerca o nos aleja a nuestro propósito de vida . Es un llamado silencioso a vivir con intensidad, a no permitir que el tiempo se nos escape, y a dedicar nuestro corazón sin reservas a quienes verdaderamente importan.

En honor a las víctimas y a sus familias extiendo mi profundo sentir de solidaridad. Lamentablemente no podemos volver al pasado. Qué este difícil capítulo nos impulse a ser mejores seres humanos, a cuidar y proteger a quienes amamos, y a nunca olvidar la fragilidad y el valor de cada instante.

¡Hasta el lunes!