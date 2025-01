Escucha selectiva: la filosofía de vida de Valentín

En un mundo donde la sobrecarga de información es la norma, adoptar una estrategia que permita filtrar lo que realmente importa se ha convertido en una habilidad esencial para mantener la salud mental y emocional. Mi amigo José Valentín lo sabe, y en una animada conversación en su hogar me enseñó una lección valiosa que ha denominado “la práctica de la escucha selectiva”.

Esta filosofía de vida consiste en oír todo lo que nos dicen, pero escuchar únicamente aquello que deseamos retener, evitando así cargar nuestra mente con información irrelevante, negativa o que no sea útil en el momento presente. “No es que ignore lo que me dicen, sino elegir cuándo y cómo procesarlo”, enfatiza. Para él, la escucha selectiva no es un acto de indiferencia, sino un mecanismo de autoprotección. Al practicarla, selecciona conscientemente las situaciones, palabras y energías que influyen en su vida. “No es rechazar la realidad, es elegir enfrentarla en nuestros propios términos, con calma y claridad”, refiere. ¿Cuántas veces cargamos nuestra mente con información irrelevante, negativa o simplemente innecesaria? Valentín explicó que este hábito no sólo le permite proteger su bienestar, sino que también le ayudó a enfocarse en lo que realmente importa, dejando fuera aquello que no aporta valor a su vida.

Y, ciertamente, esto ayuda a conservar la paz interior, y nos permite dedicar nuestra atención a lo verdaderamente importante. Como decía el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson: “La mente, una vez expandida por una idea nueva, nunca regresa a su dimensión original”. Por eso, es vital identificar con cuidado las ideas que dejamos entrar.

¿Qué ignorar?

La esencia de este estilo de vida radica en preguntarnos: ¿Esto merece mi tiempo, mi energía y mi paz? En la era de la hiperconectividad, donde las opiniones y noticias fluyen sin cesar, saber qué ignorar se convierte en un acto de sabiduría.

Adoptar esta práctica es como curar una galería de arte personal, donde no todas las obras merecen un lugar en nuestras paredes mentales. Parece algo sencillo, y confieso que al escucharlo hasta me pareció jocoso, pero reflexionando con tranquilidad debo reconocer que la decisión de Valentín es válida y acertada. Ahora, cada vez que me enfrento a un mar de palabras o situaciones potencialmente conflictivas, me pregunto: ¿Esto merece mi tiempo, mi energía y mi paz? Entonces, al igual que Valentín, yo asumo esa filosofía de vida y prometo hacer de la “escucha selectiva” una aliada para vivir con más serenidad, propósito y equilibrio. Escucharé sólo lo que merece quedarse en mi mente y corazón. El resto, lo dejaré pasar como el viento entre los árboles.

¡Hasta el lunes!