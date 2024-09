Aprovechemos la vida con un corazón agradecido

Cuando leí esta reflexión de Ernesto Sábato “La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse”, me pregunté ¿entonces por qué afanarse tanto en los teneres y no buscar lo que te hace feliz, lo que te da calma y serenidad para lograr una vida plena? Estuve en un reconocido restaurante y ahí vivimos una lección de vida de que el dinero y el poder no dan quietud al espíritu, volví a reafirmar que no estoy equivocada del tren al que subí hace algunos años para hacer de mi vida una de propósitos. Comprendí que las cosas no iban a ser diferentes para mí, si no hacía algo al respecto; si no conocía el verdadero camino, y al dueño de todo.

Vacío existencial

En una de las mesas cercanas tenían una conversación en tono muy alto, me daba la impresión de que querían que conociéramos detalles de la vida que están viviendo entre poder y lujo y de las acciones de ciertos personajes a quienes identificaban con nombres y apellidos; “los poderosos“, como le decían, (no sé cuál era la intención), aunque en mi mesa éramos tres periodistas nos hicieron sentir incómodos, fuimos a pasar un buen momento, pero fue un recordatorio de la sociedad del espectáculo en la que está sumergida nuestra sociedad. Andamos imbuidos de metas tan maquilladas que al final nos dejan vacíos.

Julia Roberts

Comparto esta meditación que la madurez y los años le han dado a la actriz Julia Roberts quien dijo: "A mi edad ya no busco agradar, y me da igual que me entiendan. No pierdo tiempo en reproches, ni en elogios vacíos, ni en promesas. Si la fiesta me cansa o la conversación no me interesa, simplemente me voy. A mi edad, solo busco refugio en alguien que me comprenda, en unas manos que me abracen y en unos ojos que me enciendan. ¿Qué les parece?

CitizenGO

No quiero terminar sin comentar sobre el éxito logrado por CitizenGO en el Foro Madrid. Este gran equipo de hombres y mujeres participaron activamente en el tercer encuentro regional del Foro Madrid, edición “Río de la Plata” que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El Foro Madrid es una plataforma internacional de líderes, entidades y partidos de derecha que defienden la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho. Con más de 2.000 asistentes abarrotando el Palacio Libertad en Buenos Aires y la participación de más de 40 ponentes de más de 15 países.

¡Dios con nosotros!