La conferencia “El voluntariado corporativo”

El equipo Servir-D con mucha alegría nos hace saber de la celebración de la 8va conferencia-taller, esta vez sobre el tema "El voluntariado corporativo y su impacto en las empresas y sus colaboradores", que realizarán el próximo 15 de octubre con la participación de Celina Lesta, especialista en voluntariado corporativo de la organización Voluntare de España. Es una gran oportunidad que brindan a los interesados sobre las nuevas y novedosas herramientas que servirán de soporte a esa misión de servicio para una mejor sociedad. El encuentro se realizará en el hotel Sheraton.

¿Qué es Servir-D?

Desde el 2017, cada año ofrecen una conferencia-taller sobre voluntariado corporativo, como forma de apoyar a empresas y organizaciones interesadas. Es una institución laical de la Compañía de Jesús, cuya misión “es coordinar, acompañar y fortalecer el trabajo voluntario en las obras de bien social en República Dominicana, para promover una práctica ciudadana responsable y una sociedad más justa y solidaria, desde los valores de la espiritualidad ignaciana”

Antony Blinken

La chef Tita vuelve hacerlo de nuevo... Ahora atrapando el paladar del hombre fuerte de la diplomacia estadounidense con la magia de sabores caribeños que dejo subyugado al propio secretario de Estado de los Estados Unidos, quien no dudó y pidió conocer a la chef para ponderarla y a la alta cocina dominicana.

(Muero por saber qué le dijo) aunque los comentarios lo conocen muy bien los comensales que tenía cerca en la mesa durante el especial almuerzo que ofreció el Presidente de la República a diplomáticos y a la delegación que acompañó Antony Blinken.

Chef Tita

Nunca me he sentado a conversar, tal vez un saludo casual con Inés Páez Nin, pero si he degustado de su cocina, he visto sus inicios y crecimiento profesional. Hace unos añitos yo trabaja cerca de su primer emprendimiento, un acogedor restaurante de nombre Travesía, en la Abraham Lincoln. De ahí para acá la chef Tita, ha sumado dos nuevas propuestas “Morir Soñando” y “Aguaji”, en Puerto Plata. Se ha colocado en un punto luminoso que me recuerda al fallecido maestro Mike Mercedes, el más relevante chef dominicano con connotación internacional.

¡Dios con nosotros!