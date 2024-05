¡Llegó la fiesta de la democracia. Vamos a votar!

Llegó la hora de ejercer el derecho al voto con conciencia, firmeza y responsabilidad. Rumbo a estas elecciones yo estoy preparada y consciente a quienes les echaré mi voto. Sobre todo, como mujer de fe hay puntos innegociables, como el derecho a la vida, la defensa a la familia y a la formación de los hijos. Hay que estar claro. Que no se quede nadie sin votar. La suerte está echada para cada una de esas organizaciones políticas. Cada 4 años el poder lo tiene el pueblo, vote, hágase sentir como buen ciudadano para que nuestra democracia se afiance y crezca. Que este domingo 19 de mayo sea una fiesta, un ejemplo de empatía, generosidad y resiliencia. Mi amor y paz para la República Dominicana.

Grupo de Medios Corripio

Hay que ponderar al Grupo de Medios Corripio por haber decidido presentar a todos los candidatos presidenciales de frente al público electoral y con un panel de reputados periodistas con distintas miradas e ideologías lo que hizo que abordaran con respeto, pero haciendo las preguntas que por más delicadas o incómodas que fueran era las que esperaban escuchar los televidentes. Particularmente quedé satisfecha con la participación de cada uno de ellos, hoy estoy más clara de las ofertas electorales, por donde andan sus cabezas, ideas y compromiso con este pueblo que está (harto) de tantas mentiras maquilladas. También habló su lenguaje corporal, la mayoría se quemó.

El que esté libre de pecado

Últimamente entro muy poco a las redes sociales las que se han convertido en un paredón. Cuando una persona no puede defender sus ideas y se van a lo personal no merece mi atención, eso deja claro su poca madurez emocional. He leído a candidatos a las senadurías y diputación que en vez de plantear sus propuestas andan sacándole los trapos sucios a sus competidores. Hablando de sus familias, entrándole a los hijos que no tienen nada que ver. Cómo dijo el Señor “El que esté libre de pecado lance la primera piedra”.

Eulalio Almonte Rubiera

Realmente me llegó hasta el corazón el reconociendo del que fue objeto un ser humano bueno y valioso, Eulalio Almonte Rubiera, un periodista brillante y visionario. Me hubiese gustado estar ahí para aplaudirlo, pero desde aquí van todos los vítores para Lalo, quien fue exaltado en el encuentro con la prensa, La Semanal, que realiza el presidente Luis Abinader.

El Presidente lo reconoció

entregó el Premio a la Libertad de Prensa “Periodista RD-Unesco 2024” al destacado hombre de los medios de comunicación por su trayectoria y aportes al periodismo. Mi gratitud eterna a mi mentor y maestro. ¡Felicidades!

¡Dios con nosotros!