Acroarte entrega Premio al Mérito Periodístico

Me imagino las emociones y satisfacciones del deber cumplido que vivieron los profesionales de la comunicación en la decimotercera entrega del “Premio Acroarte al Mérito Periodístico 2024”, en la que reconoció al bien ponderado locutor y miembro fundador de la entidad Rubén Camilo, quien recibió el máximo galardón por sus 50 años de carrera profesional. Rubén ha impuesto un sello en la comunicación. Me alegré tanto que fuera reconocido, se lo merecía. Me imagino lo que sintió, porque al ser elegido por sus propios colegas son muchos los sentimientos hermosos que afloran y que se alojan en nuestros corazones. ¡Felicitaciones!

Mis aplausos

Fueron homenajeados cinco miembros destacados del gremio: Marino Guzmán, quien cautivó con su estilo tan particular a los radioescuchas uno de los locutores más populares y queridos; la escritora y miembro fundadora del gremio, Isabel Cordero por la filial de Florida, una profesional a carta cabal; la querida y talentosa presentadora de noticias Birmania Ríos, por la Filial de Nueva York; y la admirada periodista Nelly Mirabal, por la filial de Santiago; quien ha hecho una impecable carrera.

Reconocimientos especiales

Cinco personalidades que han hecho importantes aportes a la sociedad dominicana en el ámbito de la comunicación, la cultura y la educación, recibieron reconocimientos especiales: la mecenas cultural María Amalia León, el destacado historiador Frank Moya Pons, el empresario Oscar Villanueva; el connotado comentarista Julio Martínez Pozo, y el comunicador Pablo McKinney; quienes expresaron gran emoción al recibir dicha distinción y valoraron como muy importantes las iniciativas del gremio periodístico al realizar premiaciones como esta.

Wanda Sánchez

Wanda Sánchez, presidente de Acroarte, debe estar satisfecha del deber cumplido. Su firmeza, entrega y responsabilidad cada vez se ponen de manifiesto. Recordó que desde hace 40 años la entidad ha trabajado impulsando acciones que permiten agregar valor a los protagonistas del arte y la cultura nacional. Hizo énfasis en que “en estos tiempos en los que abundan actores en el ejercicio de la comunicación enquistados en una zona gris de la ética, la objetividad y los valores, impera mucho más la necesidad de que nuestra entidad continúe destacando la trayectoria de quienes marcan la diferencia”.

Los artistas

En la conducción, la maestra Lissette Selman y Carlos Alfredo Fatule, la producción general de Producciones WSAC y Andrikson Carvajal. Además, de las participaciones artísticas del jazzista Sandy Gabriel y los cantantes Yohan Amparo, Sabrina Estepan y Cristian Allexis.

¡Dios con nosotros!