Un abrazo hasta el cielo don José

No les puedo negar que cuando recibí la noticia de la partida física de don José León Asensio me entristecí, pero al mismo tiempo celebré sus 90 años de testimonio de vida. Fue un hombre que sembró valores, entrega, trabajo, disciplina y solidaridad por lo que sin lugar dudas, tuvo una gran cosecha. No fue el clásico empresario de saludar solo en los actos sociales, fue un ser de luz que aportó con sus valiosos consejos y conocimientos a mucha gente. Don José sorprendía con su humilde pese a que nació en “cuna de oro” , no me sorprende entonces que tantas personas sintieran su fallecimiento, que tuvieran algo que contar, algo que los impacto e inspiro. Definitivamente, no pasó desapercibido en todos los que tuvimos el honor de conocerlo por su recia personalidad, don gente, empatía, escucha activa y sus apegos religiosos.

Sencillez versus poder

Recuerdo que una mañana fui a visitarlo a sus oficinas de la Cervecería Nacional Dominicana, ¿cuál fue mi sorpresa cuando entré a esas instalaciones? Don José sentado en el counter junto al personal que recibía a los visitantes, y con una sencillez y modestia se dirigió a mí y me dijo, “usted tiene una reunión José León, dice aquí", todos reímos mientras se levantaba del asiento y como todo caballero me mostró el camino.

Mi solidaridad con su familia

Mi solidaridad hasta doña Petrica, su esposa, su gran amor, sus hijas María Amelia y Lidia, nietos, a mi querido Franklyn León y demás familiares. Cuándo alguien quería ver a don José después que dejó su vida empresarial, solo tenía que ir a los estudios de la emisora Raíces, era un amante de la buena música y la cultura, proyecto que atesoró hasta los últimos días de su existencia, al igual que otro refugio la Casa Jardín Montesacro en Polo Barahona, creado por él y doña Petrica.

Mi gratitud

Gracias a Dios por el buen amigo que tuve, quien me acompañó en la muerte de mi papá, pero también en cada una de mis alegrías a través de esas tarjetas que escribía de su puño y letra. Aún las conservo como las que me escribieron también don Eduardo León y su esposa Ana Tavares de León; ya los tres reunidos en la Casa Celestial. Con el deceso de don José suman cuatro empresarios increíbles de la estirpe y grandeza humana de Miguel Barceló, George Arzeno Brugal y Alejandro Grullón, quienes dejaron enseñanzas positivas en mi vida, igual al que despido hoy llena de gratitud.

¡Dios con nosotros!