Cercanos de Anthony Ríos

Al cumplirse aniversario de la partida del cantante Anthony Ríos, este 4 de marzo, cercanos amigos encabezados por Omar Cepeda, Marcos Caminero, July López y Rafael Derich, le llevaron flores al lugar donde reposan sus restos en el cementerio de Hato Mayor, en una peculiar manifestación de solidaridad y cariño que mantienen con ´El Kinder´, con quien compartieron emociones y memorables vivencias, especialmente en San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seibo. Caminero, con fama de ser amigo de los amigos, aprovechó para grabar uno de sus temas, que le quedó muy bonito, por cierto

El BID, Tropicalia y Miches

El Banco Interamericano de Desarrollo BID, en asociación con Cisneros Real Estate, proporcionará US$134.6 millones en financiamiento al esperado hotel Four Seasons Resort and Residences que forma parte de Tropicalia, un complejo turístico sostenible de so misto en desarrollo en el litoral Miches de El Seibo, en la región Este. La inversión implicaría un complejo turístico de uso mixto, comercial y cultural que crearía más de 2,000 nuevos empleos, mientras se construya, 400 adicionales, durante las operaciones y una cadena de suministro inclusiva, integrada por empresarios y agricultores locales. Este proyecto que manejó en vida el exitoso empresario Gustavo Cisneros, lo continúan sus descendientes con una visión clara y bien sustentada, que le legó de los negocios y las inversiones.

Latidos de Xavier Roselló en Chavón

El Patronato Benéfico Oriental Inc. (PBO) en su apuesta por iniciativas sostenibles de impacto social, nos trae la exposición conformada por 18 dibujos en técnica de Urbansketch con acuarela, que permite al artista crear en el momento preciso de la ejecución de la obra, frente a las líneas y características arquitectónicas que inspiran cada lugar, impregnando la realización de la obra de la conexión real con el lugar y el reflejo marca la apertura de la exposición de Xavier Roselló este viernes 8 de marzo, en el Museo Arqueológico Regional Altos de Chavón, y permanecerá hasta el domingo 7 de abril. Roselló nos hace recordar el verdadero oficio de un artista, al margen de presuntuosas técnicas y complicados enramados y algo de tecnología.

Estreno cortometraje "Sirena"

Está pendiente de estreno el cortometraje “Sirena” que se rodó en agosto del 2022 en la ciudad de La Romana, específicamente en el sector Buena Vista Sur, algunas locaciones del distrito municipal Caleta y área de playa de la autoría de la prometedora Olivia de Camps. Ante las expectativas, cabe recordar que el argumento de “Sirena” trata sobre la relación entre Miguel, que encarna el actor Marcos Sánchez, patriarca de la casa, y su esposa Seneida (Luz Seneida Mercedes), con quien casi no comparte, por sus ocupaciones. Esmadelin García Mercedes que encarna el papel principal “Sirena” quien es hija del disfuncional matrimonio, trata de confirmar si los rumores de una relación extra-matrimonial de su padre, son ciertos, en momentos en que se le presenta el dilema de irse a residir a los Estados Unidos o comprobar la infidelidad, y así se desarrolla la trama producida por González, Marcela y Victoria y Fernando Henríquez. En el caso de Olivia, también trabaja en su primer largometraje.