Adriano de la Cruz: Cualidades que definieron a un profesor ejemplar

En el mundo del periodismo y en la vida misma, es fundamental reconocer y honrar a aquellos que han dejado una marca indeleble en la sociedad y más en la comunidad educativa. Hoy quiero recordar al profesor Adriano de la Cruz, quien recientemente ha partido, dejando tras de sí un legado de inspiración y dedicación. A través de sus acciones y su impacto en la vida de sus estudiantes, así como en la de muchos periodistas a los que enseñó a lo largo de sus años en esta carrera.

“Chichi”, como siempre me llamó, me hacía sentir como su hija… Era un verdadero maestro que demostró poseer cualidades que lo convirtieron en un líder educativo. Tenía una amplia pasión por el conocimiento, fomentaba la curiosidad y el entusiasmo por aprender y crecer. Su forma estimulante de enseñar nos ayudó a sumergirnos y explorar más allá de los límites del aula. Fue dedicado y siempre estuvo dispuesto a transmitir no solo hechos, sino también el amor por el proceso de descubrimiento, dejando una marca imborrable en las mentes y en los corazones de aquellos a quienes formó. ¿Cómo olvidar sus historias personales, su ingenio y gracia para mostrar de manera única el análisis y la veracidad de los hechos?

Adriano era un experto en su campo, destacándose por su profunda empatía y comprensión hacia sus estudiantes. Reconocía los desafíos que cada uno enfrentaba, y se esforzaba por crear un ambiente de apoyo y cuidado en el aula y fuera de ella. Siempre estaba dispuesto a escuchar y brindar orientación, su capacidad para conectarse genuinamente con sus alumnos dejó una impresión que durará por siempre en nuestras vidas.

Nunca se conformó con los métodos tradicionales de enseñanza. En cambio, buscaba constantemente nuevas formas de inspirar el pensamiento crítico y la creatividad entre sus estudiantes. Siempre nos desafiaba a pensar más allá de lo obvio y a explorar nuevas perspectivas. Su enfoque creativo no solo enriqueció la experiencia educativa, sino que también nos preparó para enfrentar los desafíos del mundo real con confianza y resiliencia.

Aunque Adriano ya no está físicamente presente, su legado perdurará en las vidas de aquellos a quienes tocó con su enseñanza y su ejemplo. Sus cualidades de pasión, empatía, innovación y dedicación continuaran inspirando a una nueva generación de estudiantes y educadores, recordándonos que el verdadero impacto de un maestro trasciende las paredes del aula y perdura a lo largo del tiempo.

Su espíritu perdurará como una luz que nos guiará a todos los que tenemos el privilegio de ejercer como periodistas.

¡Descanse en paz profesor!