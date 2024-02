La presencia del profesor Adriano de la Cruz en la comunicación, de una u otra manera nos tocó a todos quienes ejercemos, y más aún, a quienes la practican con pasión, como él la enseñó, la dignificó, la concibió. En las aulas y fuera, siempre fue permanentemente educador y consejero. Su paso por la Universidad Central Del Este (UCE) marcó una generación que siempre apreciará y recordará su legado.

Símbolo e ícono del periodismo, humano, sencillo, brillante, educador, capacitado, noble, trabajador, compañero, entregado, gremialista, humano, extraordinario, entregado, cauto, baluarte, paradigma, creo que representó el periodismo, siempre, solo verlo, nos evocaba este oficio o profesión y creo que, para poder llamarnos periodista, todos tenemos que tener algo de él. Bendiciones de Dios para su alma y que la guie.

Braulio en el litoral Este

La presentación del cantante Braulio para este sábado 24 de febrero, en el Patio de Lili, en Verón, Punta Cana, ha generado buena expectativa, por ser la primera vez que el artista español se presente en este litoral, donde cuenta con muchos seguidores. El autor de: “En la cárcel de tu piel”, “Cuando se acaba la magia”, “Juguete de nadie”, “En bancarrota”, “La más bella herejía”, “El vicio de tu boca”, “Crónica de un viejo amor” y “Amor de sal”, entre otros, y que incluirá un artista sorpresa, para compartir escenario, en una producción general de Juan Pascual Enterprises, quién promete un gran concierto, según nos hace saber, Ramón Chávez.

7 Mares en Cap Cana

Las inauguraciones y la temporada alta, no solo, parece no bajar las ocupaciones en los hoteles del litoral Este, sino que además no se terminan, las construcciones de nuevos hoteles y complejos, agregando habitaciones y nuevas ofertas a la zona. Para el próximo viernes 1ro de marzo está fijado el acto de inauguración del proyecto turístico inmobiliario, 7 Mares, en la Ciudad Destino Cap Cana, con la presencia del excelentísimo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona y otras figuras gubernamentales.

Libro del mellizo de San Pedro

El buen amigo, Enrique Cabrera Vásquez, hermano gemelo de Alberto Enrique (Los Mellizos), quien desde muy joven se dedicó a escribir sobre diversos temas; históricos, políticos, culturales y sociales, desde su natal San Pedro de Macorís, de reconocida militancia revolucionaria, es todo un orador y en su rol de autor de libros, nos hace llegar la segunda edición corregida y ampliada de su libro: “El rey del Momise, Los Guloyas y los Cocolos en la industria azucarera de San Pedro de Macorís”, que recién acaba de poner a circular y que nos envió con el también buen amigo, Agustín Vega.

¡Muchas gracias!