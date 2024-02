Mi experiencia en la jornada electoral

El pasado domingo para mí era muy especial, con dos compromisos igual de importantes: uno de fe y otro con mi país. Inicié el día asistiendo a una misa de acción de gracias que ofreció el Arzobispado de Santo Domingo a modo de despedida al monseñor Raúl Berzosa. Sobre este tema les compartiré en futuras entregas. Ahora quiero detenerme en estas elecciones municipales.

No voy a llover sobre mojado porque a esta hora lo sabemos prácticamente todo; lo que quiero es felicitar a los que fueron a votar que como yo creemos y defendemos nuestra democracia porque votar es un derecho y un deber que tenemos cada cuatro años para ejercer nuestro poder a través de una conciencia clara que se acerque al bien común a pesar que estamos viendo la mayor de las abstenciones en los últimos 40 años; un 70% no fue a votar. ¿Qué pasó?

Armonía entre delegados

No parecía una contienda electoral cuando llegué al recinto del colegio Aurora Tavarez Belliard, del Evaristo Morales, donde me ha tocado votar siempre. Había confraternidad entre los delegados de los partidos políticos. Llegué como a la 1:45 pm. La mesa que me corresponde con mucho orden y cortesía. Ejercí mi derecho al voto en menos de cinco minutos.

Ante mi curiosidad por la tranquilidad que se respiraba en el lugar me contaron que en la mañana votó muchísima gente en paz. Resaltamos que los miembros de la Policía Electoral me dejaron de una pieza ¡cuánta amabilidad!

La amistad

Ir a votar me trae remembranza de tantos amigos que tomábamos ese tiempo en la fila para discursear y ponernos al día de nuestras vidas. En esta ocasión, aunque no pudimos hablar mucho, me encontré con la bella Luz García, quien siempre causa sensación. Con mucha humildad saludaba a los que se le acercaban. Mis queridísimas Dania y Virginia Goris me llenaron de mucha alegría al verlas. Con las reconocidas periodistas me une una amistad que traspasa el tiempo y el espacio. Cuando me disponía a salir me encontré con el buen amigo Chino Bujosa, siempre tan cordial.

¿Quién ganó?

Luego mis hijos me invitaron a almorzar. En las mesas cercanas a la nuestra parecían expertos politólogos, encuestadores y hasta futuros ganadores. Ahí fue que me enteré que Carolina Mejia iba a arrasar al igual que Dío Astacio. Y así fue…. Mis felicitaciones para la Junta Central Electoral, muy bien por ellos, ahora a prepararse para la contienda electoral de mayo; ahí tendrán su prueba de fuego.

¡Dios con nosotros!