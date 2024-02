Celebrando el trabajo y la dedicación

Dicen que 20 años no es nada, aunque, indudablemente, 30 deben de pesar. No obstante, para mí fue ayer cuando oí mencionar por vez primera que la franquicia de Taco Bell vendría al país, en voces de Eddy Reyes y Casiana de Reyes, ilusionados con ese proyecto que hoy es una exitosa realidad. Junto al querido Víctor Virgilio Méndez hoy pueden pasar balance, y sentir que, a base de mucho trabajo, esfuerzos, disciplina y amor, celebran por todo lo alto tres décadas de logros cumplidos con 20 sucursales operando de manera activa y en constante renovación.

Aman lo que hacen

Tienen amor por el trabajo y una filosofía muy clara de lo que debe ser un equipo. Han contagiado a sus colaboradores, quienes han asumido sentido de pertenencia con la empresa y eso ha sido la clave del éxito junto al esmerado servicio a sus consumidores. No me cabe dudas que ambos fueron criados con dichos valores por sus maravillosos padres, mi queridísimo José Paulino Reyes de León quien sigue activo y siendo un buen consejero, y Víctor Méndez Capellán, quien, si bien ya no está entre nosotros, nos dejó su grandioso legado.

Taco Bell

Samantha Rivas, gerente de Mercadeo y Ventas, muy emocionada nos comentó que, “en 2023 la empresa continuó expandiéndose, cumpliendo su promesa de estar más cerca de sus consumidores, contando con la apertura de dos tiendas en Punta Cana y Bávaro”. Además, están comprometidos celebrando que por dos años consecutivos recibieron el premio otorgado por Taco Bell Internacional como el ‘Mercado con Mayor Crecimiento en Ventas de la Región en el 2022 como el 2023’. ¡Enhorabuena!

Frank y Daniel

Hay un junte que me ha encantado, el de Frank Ceara y Daniel Santacruz, quienes con ese especial talento que Dios les ha dado, unen todo su potencial artístico a través de sus voces. Han iniciado el mes de febrero con la bachata “Si algún día la ves”, de la autoría de Francis Cabrel, la cual se estrenó junto a un video musical, en las plataformas digitales de Spotify, Amazon Music, YouTube.

Los arreglos musicales son de Richy Rojas quien tiene en sus manos un Latin Grammy, mientras el videoclip tuvo la producción y dirección de Luis Gómez Films. ¡Qué el éxito les sonría!

Inspírate en Jesús

Estamos viviendo un mundo donde la indiferencia se hace más presentes por eso tenemos y necesitamos inspirarnos en Jesucristo. Cómo dice Eclesiástico 6, 15-16, “un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de vida, que encuentran los que temen al Señor».

¡Dios con nosotros, siempre, en miércoles de ceniza!