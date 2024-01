La nueva directiva de la Unión Nacional de Empresarios

Ante una concurrida audiencia la Unión Nacional de Empresarios (UNE) juramentó la junta directiva que encauzará sus destinos durante el período 2024-2025, encabezada por el empresario Leonel Castellanos Duarte. En este encuentro se conjugó la elegancia, emotividad y compromiso. No era para menos. El también empresario Miguel Dauhjare, en su discurso de traspaso recordó a su padre, don Andrés Dauhjare, destacando su legado e impronta en el ámbito económico y social. Un momento muy emotivo. La antorcha la tiene ahora Leonel Castellanos Duarte, un profesional entregado que siempre deja huellas positivas en las entidades que ha dirigido.

Su discurso

El presidente de la UNE, Castellanos Duarte, no se escapó del momento que está viviendo la sociedad Dominicana, ya que a propósito de los procesos eleccionarios nacionales hizo un llamado a la clase política para que, quien sea el ganador de las contiendas enfoque sus esfuerzos y quehacer en abordar seriamente los desafíos que encarna la nación, impulsando acciones que mejoren nuestras instituciones.

“Asumimos la presidencia de la UNE reafirmando nuestro compromiso con los intereses nacionales y del sector empresarial, promoviendo la libre empresa con vocación de ética y la transparencia en todas nuestras acciones”, enfatizó.

Etapa de renovación

Inspirado en este nuevo reto, Leonel viene muy comprometido con esta entidad que cursa una etapa de renovación enmarcada en un proceso de cambios. Conforman además, el consejo directivo, Ángel Nader, primer vicepresidente; Ángelo Viro, segundo vicepresidente; Luis Rojas, secretario y Mario Lama, vicesecretario. Asimismo, Luis Moquete, y Desiré León. En los roles de delegados figuran Pedro Moronta y Osamu Komatsu, y como directores Pedro Fernández, Odile Miniño, José Antonio Álvarez y Basilio Gómez.

Gran concurrencia

A la actividad asistió la “crème de la crème”, presidentes y directivos de organizaciones empresariales, actores del ámbito manufacturero y comercial, representantes de los sectores público y privado. Destaco la presencia de dos seres humanos muy cálidos y queridos, el politólogo e Internacionalista y escritor Luis González, y el maestro del derecho Enmanuel Esquea Guerrero. ¡Profesor, hace falta en las redes sociales!

Rosa María Jiménez

No puedo terminar sin felicitar a Rosa María Jiménez por la impecable maestría de ceremonia que realizó, ella es una profesional con talento y competencias. Me encantó su look muy a la onda con hermosos detalles de flores. Jennifer López las ha puesto en tendencia. A Rosa la pueden ver en El Matutino del País por el 6, el Canal del Sol. ¡Felicidades!

¡Dios con nosotros!