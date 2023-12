Despido con gratitud el 2023

Con el corazón rebosante de gratitud y la esperanza iluminando el horizonte, despido con un cálido adiós un período cargado de aprendizajes y emociones. A pocos días de dar la bienvenida a un nuevo año, reflexiono sobre los logros, desafíos y experiencias que han marcado estos últimos doce meses; días que me han brindado la oportunidad de explorar mi interior y mirar hacia fuera con agradecimiento. Estoy encantada con los resultados, soy una mujer construida sobre la fe, y me llena de felicidad reconocerlo.

El 2023 nos regaló una mezcla de todo: desafíos inesperados y triunfos inolvidables. Cada vivencia, ya sea positiva o desafiante, fue una coyuntura para formarnos, adaptarnos y fortalecernos. Bailé, canté, reí, me divertí y lloré. Fueron días de muchas emociones, jornadas de trabajo intensas y la realización de grandes sueños que me permitieron experimentar momentos significativos llenos de alegría y felicidad. Al mirar en retrospectiva, disfruto de la paz que siente mi alma y sonrío con satisfacción.

He cerrado ciclos, me he abierto a nuevas oportunidades, cambié de rumbo y ayudé a algunas personas a bajarse del tren de mi vida para dar la bienvenida a otras. Todo lo vivido en este año es parte del propósito divino que Dios tiene para mí. Me tomo el tiempo necesario para celebrar mis grandes y pequeños éxitos. Valoro con detenimiento el recorrido que nos llevó a alcanzar cada peldaño de la escalera que nos condujo a cada meta personal y profesional. Hay un ritual que me satisface, poder celebrar los logros en colectivo, el de mis hijos, mi esposo, mi familia y mi entorno. Es esencial encontrar los instantes de felicidad en la cotidianidad, y cada paso hacia adelante es motivo de alegría y celebración.

Cierro el año revestida de agradecimiento y júbilo por lo vivido, pero sobre todo por la salud, los alimentos y el techo que nos guarece. Cada día es un regalo, cada situación una oportunidad para crecer, y cada momento de alegría es un recordatorio de la belleza de la vida. Estoy satisfecha por el año que se va y espero con emoción las buenas oportunidades que traerá consigo el 2024.

Recibir el nuevo año es más que una celebración; es un acto de renovación y compromiso con nosotros mismos. Esta época es propicia para reflexionar, agradecer, establecer el camino a seguir y, llenos de esperanza, esperar lo que nos depara el nuevo año con determinación. ¡Que el período que comienza nos traiga alegría, éxitos y la realización de todos nuestros sueños! ¡Bienvenido sea el próximo capítulo que nos espera!

¡Con Dios!