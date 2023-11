Brilla como una 'estrella de TV'

Reina mucha expectativa para el evento Bazar TV 'Brilla como una Estrella de Televisión', que tendrá lugar en la Plaza Bloom, de la avenida Enriquillo de la ciudad capital, este sábado 18 de noviembre.

Figuras como Randy Peña, Marielle Araujo, Laura Guzmán de Ruíz, Martha Cabral y Johelisa León, participan de forma protagónica en este encuentro que ofrecerá piezas exclusivas de diseñadores a precios populares, además, charlas y degustaciones que le invitamos a disfrutar.

Logro de Eligio y coherencia de Elías

El su afán por hacer las cosas bien, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Eligio Jáquez, se anotó un tanto a su favor, como principal motivador de la serie Titanes del Caribe al evaluar los resultados exitosos del evento celebrado en el Citi Fiel de la Gran Urbe.

En ese contexto nadie puede negar la entrega y consagración de Elías Corporán, para con la periodista que cubrimos y la logística representante al cónsul.

Sería mezquino no reconocer la entrega, disposición, agilidad del ‘gordo’ en cumplir cabalmente los encargos de la legación diplomática, apegado a la ética e incuestionable lealtad.

El hecho de que Elías haya trabajado en otras administraciones, le suma experiencia, veteranía y todo el mundo sabe de su excelente labor.

Un reconocimiento al doctor Ramón Monchy Tallaj Jr., por iniciativa de El Pachá en uno de los partidos, no le resta nada al buen trabajo de El Gordito, que ninguna campaña en las redes, va a opacar su buen trabajo, demostrado y a prueba y con mucha disciplina con el ingeniero Eligio Jáquez y el presidente Abinader.

La sorpresa con Julio Aníbal

Mantuve una relación excelente con Luís Sánchez, con quien nos criamos en el mismo barrio, Los Hoyitos de El Seibo. Ocupó posiciones importantes en algunos partidos, cultivó una buena relación con el actual presidente Luís Abinader y participe con él, en algunas actividades, donde comprobé el afecto que le dispensaba el actual Jefe de Estado.

Me tocó decirle al Primer Mandatario que su amigo cayó en cama y el Presidente, se interesó y respondió, aunque tristemente no pudo superar una terrible enfermedad que termino su existencia en New Jersey, donde era atendido.

Su hermano, el general policial Julio Aníbal Sánchez Peguero, llevó su hijo al aeropuerto el pasado jueves y al regreso a su casa falleció repentinamente, lo que ha sido lamentado por amigos y familiares que se han solidarizado con su esposa Nancy Encarnación y toda su familia que lo despidieron en el Cristo Redentor.

George Nader y los huerfanitos

Nos agrada el gesto del empresario George Nader y su hijo, respecto a unos huerfanitos, a quienes se les prometió hacerle y amueblarle su vivienda en el sector Villa Guerrero de El Seibo, debido a que el huracán Fiona, le arrastró la suya. Nader y su hijo, estaban a la espera de que se le avisara para responder a lo prometido en un programa especial que se hizo en vivo de El Show del Mediodía, donde se hizo el pedido.

El productor Iván Ruíz, es celoso y enfático en que las cosas que se prometen y con las que se comprometen instituciones, entidades y colaboradores en el espacio, se cumplan y eso ha sido un eje clave de la reputación y credibilidad del popular espacio meridiano en su trayectoria de 54 años, comprometido con hacer una televisión al servicio de la gente, informativa, entretenida, coherente y seria.