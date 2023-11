Emprender es crear caminos y marcar la diferencia

Hace justo 20 años que tuve mi primer emprendimiento formal, El Bebé de Ana, una tienda de regalos personalizados para bebés y niños con servicio a domicilio.

Creada bajo el concepto de llevar soluciones a personas que buscan agradar de manera distinta a sus seres queridos, así como en quienes no tienen tiempo y necesitan propuestas eficientes a sus necesidades.

Siempre he creído que emprender viene con nuestra personalidad. Esto no sólo es un término, sino un concepto que define a quienes crea desde cero negocios o desarrollan ideas originales de servicios. No es una moda, es una herramienta importante que va más allá de ser una tendencia…

El emprendimiento representa un valor fundamental en nuestra sociedad, implica acciones creativas, de innovación, ingenio, así como asumir riesgos en busca de soluciones a demandas cotidianas, generando una cadena de valor que impacta a individuos y comunidades.

El emprendimiento es el motor que fomenta la innovación y desarrolla la imaginación del individuo. Emprender no tiene edad, simplemente, nuestras ideas deben cumplir con las mejoras prometidas y cambiar la forma en que tradicionalmente hacemos las cosas. Vale destacar los avances significativos que esta actividad ha traído en las áreas de tecnología, medicina, energía y otros.

Emprender es algo que considero, nos empodera al máximo nivel, nos lleva a plasmar nuestras ideas con fines productivos con miras a la Autosuficiencia económica, a dirigir nuestro propio proyecto y tomar el control de nuestra vida productiva y al tiempo que nos empuja a dar un giro a nuestra profesión.

Se equivoca quien cree que es un viaje cargado de felicidad y satisfacción el hecho de independizarse y caminar hacia la materialización de nuestros sueños, emprendiendo. Ciertamente, los emprendedores tenemos el privilegio de ser nuestros propios jefes, asistentes, secretarios y operarios; tomamos decisiones fundamentales en nuestros negocios, pero somos los únicos responsables de cada proceso que puede llevarnos al éxito o al fracaso.

Hay grandes valores en emprender, este promueve la autonomía, la autorrealización y la capacidad de influir en nuestro propio destino. Fomenta la resiliencia a través de asumir riesgos y superar obstáculos. Los emprendedores enfrentamos muchos desafíos en el camino, que a su vez traen experiencias y oportunidades y resiliencia para aprender, crecer y mejorar.

Emprender llena nuestro corazón de grandes alegrías, mediante oportunidades para nosotros mismos y al generar empleos para otros.

¡Que emprender te inspire a ir tras tus más grandes anhelos, que tu historia de éxito ayude a otros a perseguir sus propios sueños y a creer en su capacidad para marcar la diferencia en el mundo y contribuir con el crecimiento y progreso de nuestras sociedades!

¡Con Dios!