Lo que el cáncer me quitó… Y lo que me dejó!

El cáncer es una enfermedad que toca la vida de millones de personas en todo el mundo, directa o indirectamente, y cada experiencia es única. Gracias a Dios no padezco esta dolencia, pero esta terrible enfermedad me arrebató al ser más especial de mi vida, mi madre y puso en “jaquemate” la vida de mi esposo… Yo, simplemente, cargo con algunas secuelas en el alma y quebrantos emocionales que estas tormentas dejaron a su paso.

Uno de los aspectos más obvios que el cáncer quita, a parte de la salud del paciente, es que tambalean los cimientos familiares y su entorno. Ambos diagnósticos dejaron en mí un torbellino de emociones: miedo, tristeza, lágrimas, confusión y mucho dolor… ¡Todo fue muy rápido!

Me volví a casar, a mi estilo, en un enlace de adultos, vestida de amarillo, el 27 del mes 7 del año 2017 a las 7 de la noche. ¡Fue un gran día! Llegué del brazo de mis hijos hasta donde mi madre, desfilé con ella, a ritmo de la canción “Por amor”, interpretada a saxo por mi hermano… Lo que nunca imagine es que esa sería nuestra despedida a nivel social… Y la última celebración familiar con ella…

Siete u ocho meses después de la boda mi esposo fue diagnosticado con cáncer de garganta, y en mayo del mismo mismo año (2018) mi madre con cáncer de endometrio… Una ráfaga de fuego me invadió y me quemó el alma, ambos resultados llegaron sin previo aviso y de una manera fuerte y agresiva se apoderaron de toda una familia…

Comenzamos con estudios, analíticas, cirugías, quimioterapias y radioterapias. Todas alternativas que destruyen… Viví este proceso muda, sus cuerpos pasaron por un trágico desgaste que me consumía por dentro. En el caso de mi esposo recibí todos las conclusiones por ser la esposa, en el caso de mi madre, recibí todas las valoraciones médicas por ser la hija mayor, y en ambos escenarios me mantuve de pie, por la providencia divina.

Aunque estaba rota en mil pedazos nunca cuestioné a Dios, pero en determinado momento perdí la fuerza y la esperanza y hasta me cansé… Nadie pone plena atención al cáncer hasta que este les toca las puertas del alma.

El cáncer me recordó la fragilidad de la vida y la importancia de cuidarnos. Viví de muy dura manera, como las personas que me rodeaban no sabían cómo reaccionar o cómo ayudar… Pero sabían opinar o hacer juicios estúpidos que compartían con los propios pacientes.

El cáncer me enseñó la importancia de comunicar mis necesidades y de recibir apoyo para no colapsar, y de todos modos caí.

Esta enfermedad es devastadora y estoy segura que nadie desearía experimentarla, pero también trae lecciones de vida profundas y significativas que han transformado mi perspectiva y han enriquecido mi camino.

“Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario”. Hoy soy más resiliente, tengo una fortaleza más robusta que me permite apreciar las cosas sencillas y bonitas de este mundo. Soy más tolerante y empática. Y, aunque el cáncer me quitó a mi madre y otras cosas…

Me dejó un regalo inesperado: una apreciación más intensa, valiosa y relevante de la vida con un enfoque directo en lo que realmente me hace feliz y me enciende el alma. Para mi, ¡lo más urgente es vivir!

¡Con Dios!