Debemos ir por la vida a nuestra velocidad

En la sociedad actual, en esta que vivimos, amamos y disfrutamos andar hiperconectados con el mundo exterior nos encontramos atrapados y vamos por la vida a un ritmo frenético, cómo cualquier caballo con Gringola.

Nos presiona las expectativas que tiene nuestra familia de nosotros, las que nos infunde la sociedad, las responsabilidades laborales, el afán por escalar y los compromisos personales que nos imponemos nosotros mismos en la búsqueda constante de éxito y de reconocimiento.

Bajo una experiencia triste y dolorosa me di cuenta que iba muy rápido y que me había metido en un feroz torbellino, que de forma fácil me hizo perder de vista la importancia de reconocer el lugar que ocupo en mi propia vida y el ritmo con el que debía desarrollarla.

Lo que me ha hecho indagar, el real significado de vivir desde la autenticidad y a nuestro propio ritmo, y esto lo que implica es ser fiel a nuestras pasiones, deseos, necesidades, talentos y valores, en lugar de seguir ciegamente las reglas, normas y expectativas impuestas por otros o por nuestro entorno.

Significa reconocer que cada ser humano es único y tiene un camino individual que recorrer.

Un día, sin esperarlo, Dios me detuvo de golpe y mi primera reacción fue de aceptación pensando que era algo pasajero o provocado por el stress, sin embargo cuando llegó el momento de prestar atención descubrir que: vivía corriendo, en modo automático y la rapidez se había vuelto parte de mi vida, todo lo quería inmediatamente, para ayer, cómo si el trayecto y el proceso no fueran parte esencial de cada logro.

Desde niña, me enseñaron la importancia de seguir el ritmo de otras personas, aun recuerdo los ejemplos y las comparaciones con los demás, pasó en mi propia casa, en la escuela y en las prácticas de volleyball, inconsciente o conscientemente los niños son muy expuestos a comparaciones y criados en base a lo que le dio éxito a nuestros abuelos al formar a nuestros padres, el cual se convierte en un librito familiar que nos rige a todos, cargado de tradiciones, costumbres y medidas que no se revisa ni se actualiza, crecemos y nos desarrollamos creyendo que es la forma correcta…

Nuestros padres o tutores nos conducen para que sigamos un camino educativo y profesional predefinido, en donde detenerse a conocer nuestras preferencias, gustos y aspiraciones, no está contemplado. La vida trata de ser genuino, la presión por seguir patrones preestablecidos puede llevarnos a la ansiedad y una sensación persistente de insatisfacción.

Muchos de nosotros nos encontramos tratando de cumplir con las expectativas de otros en lugar de hacer lo que realmente nos hace felices.

¡Con Dios!