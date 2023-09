¿Por qué es tan difícil hablar de nosotros mismos?

Es más fácil juzgar a los demás que mirarnos desde dentro nosotros mismos. Hace poco, tomando un entrenamiento en Rock & Growth, de la marketera Estefani Gutierrez, me tocó volver a enfrentarme al ejercicio de hablar de mi misma, aunque reconozco que es una herramienta que práctico, no deja de ser retador.

Lo ideal es hacerlo de manera efectiva, correcta y coherente, se mejor que nadie que conocernos es un instrumento sumamente importante para el desarrollo personal y profesional, sin embargo es una tarea que no le gusta a muchos y que otros dejan para después...

He analizado el tema, he cuestionado a otras personas de distintas áreas y he llegado a comprender que puede ser complicado por varias razones y, la reacción puede variar de una persona a otra.

La mayoría de los individuos titubeamos cuando nos piden que hablemos de nosotros mismos, pues entendemos que es una prueba y que no simplemente buscan conocernos.

Si en este momento, te pidieran que hablaras de ti, seguramente tu respuesta se basaría en tus logros, en lo que has hecho, en lo que te has destacado, en lo que te ha funcionado en la vida y, claramente resaltarías esos atributos que entiendes te hacen diferente. Y no lo veo mal ni lo cuestionaría… Pero, ¿Son esas respuestas las que en verdad te definen? ¿Y las que te hacen el ser humano que eres?

Quienes se han dedicado a trabajar en el desarrollo de las diferentes personalidades han explicado que hay un orden en la vida que debe ir en secuencia, “ser – hacer – tener”. Porque primero somos, después hacemos y luego tenemos.

Los hechos no son nuestra esencia, el ser es más importante que el tener, entonces, es estratégico saber que lo que haces no es todo lo que te define, sino la forma en la que te desarrollas y logras las cosas. Cómo te perciben los demás, es importante, pero no es determinante.

Cuando tenemos que describirnos, el ego toma la delantera. Lo mejor es utilizar frases que nos definan… La manera correcta de hacerlo es poniendo delante la honestidad, la claridad siendo breve y congruente. Si no sabes cómo iniciar hablando de ti, haz el ejercicio de identificar tus características particulares, conocerlas y dominarlas.

No olvidemos que comunicarnos eficazmente sobre nosotros mismos es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Pero es necesario saber expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera clara y precisa, así conectamos de manera más directa y profunda con los demás y construimos relaciones más significativas.

¡Con Dios!