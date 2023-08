De los símbolos patrios, es la bandera la que más se exhibe y venera. Dentro y especialmente fuera del país cuando coinciden esos tres colores en el lienzo, se eleva el patriotismo, sea en desfiles, fechas patrias o cuando gana uno de nuestros atletas, estudiantes, artistas o figuras, en cualquier escenario.

En sociedad con las hermosas fotos del artista romanense Frank Luna, vamos a llevar a cabo el proyecto 'Mi bandera es tú bandera' que contempla una exposición, que inicia en la capital del mundo Nueva York, que se coordina y amplía, teniendo de aliados a figuras como; Élida Almonte y el Duartiano, Juan Ernesto Silva.

Es nuestro deber aprender y conocerla, tratando de atraer y motivar la legítima cara e identidad del dominicano, coherente con la frase de nuestro patricio: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria “, Juan Pablo Duarte.

Cumpleaños de María Waleska

El pasado 17 de agosto, no pudo pasar desapercibido para muchas personas. Era la fecha de cumpleaños de María Waleska Morales Pérez. Mujer, hija, madre, educadora, batalladora, poeta, diferente, auténtica, única y especial a la vez, su auto descripción habla por ella misma y es más convincente y creíble que cualquiera otra cosa.

Con ellas sus cercanos, entre familiares, amigos, allegados y admiradores damos gracias a Dios de disfrutar de su producción poética, garbo, estilo y personalidad. Claro, la mejor manera de celebrar es como ella lo hace en sus párrafos finales:

"Nunca me he considerado ni esclava ni reina, mi nivel de conciencia me dicta cual es mi lugar.

Nunca me he sentido superior ni inferior a nadie, tengo una autoestima sana y esto me da derechos a reclamar un trato justo igual que los demás y así lo exigió por ser ciudadana del mundo, poseo la fuerza de vivir conforme con mi vida, la he vivido a plenitud. Orgullosa de ser nueve lunas de luz y color, ¡Soy una trilogía creada por el ser Supremo, donde en mi depósito alma, espíritu y cuerpo!"

Aniversario 141 de San Pedro

Será el próximo 10 de septiembre, el aniversario 141 de La Sultana del Este, La Tacita de Oro, la Ciudad de los Bellos Atardeceres, Macorís del Mar, ocasión que tiene pendiente el artista, y director de orquesta Marcos Caminero, en el sentido de que se lleve a cabo un programa artístico, cultural y deportivo acorde con esa ocasión.

El alcalde Raymundo Ortiz (Rafa PC) quien ha realizado jornadas, obras y acciones incentivando y valorando la esencia cultural e histórica de los Serie 23, de seguro que contempla un programa para que la ocasión no pase desapercibida en una ciudad de tantos aportes y que ahora ha cambiado su cara con murales, salones, calles peatonales e identificaciones que indican que hay preocupación por resaltar lo bello y atractivo de la esencia cultural de San Pedro de Macorís.

Conferencia Altar 2023

Con una dedicatoria especial al pueblo de San Cristóbal, la agrupación de música cristiana 'Grupo Grace' a través de sus integrantes, David Lewis y Rafael Tejada, líderes del ministerio y organizadores del evento cristiano más importante del verano, lograron reunir miles de jóvenes en Altar 2023, en el Palacio de los Deportes, donde participaron pastores y artistas cristianos de; Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y el país, disfrutaron de canciones, danzas, presentaciones artísticas y jornada de oraciones por las víctimas de la explosión con saldo de más de 30 fallecidos y 59 heridos.

Lo importante es el amor, la solidaridad. La Conferencia 'Altar 2X' nació tras la pandemia en el 2021 con el objetivo de capacitar y fortalecer a los adoradores dominicanos, entrenándolos para que sean parte de la nueva ola de oradores y líderes, según refirió en cabeza de la entidad, David Lewis, donde se le dedicó un homenaje a varios artistas nacionales de trayectoria como Felsys Jones, Marcos Yaroide, Isabelle Valdéz y Nancy Amancio.