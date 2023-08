Celebrando los éxitos de Emelyn Baldera

Siempre en las reuniones de mujeres nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué los hombres se apoyan más que las mujeres? entre sí. Dicen que ellos desde niños trabajan en equipo, en cambio nosotras competimos .No sé cuán cierto será.

Gracias a Dios que mamá Nena, mi abuelita, al igual que mi mamá, me criaron celebrando los éxitos de las demás. Hoy puedo decir que yo he dado varios pasos adelante viendo el crecimiento y el decoro de Emelyn Baldera, quien con su ejemplo demostró que con trabajo, disciplina y entrega, no hay que temer al fracaso.

Ella en medio de una gran tormenta tomó las riendas de la Asociación de Cronistas de Arte y con tesón, empatía y mucho carácter logró lo inimaginable; sacarla hacia delante y poner su sello particular.

El pasado lunes pasó el mando con mucha alegría a otra talentosa mujer, Wanda Sánchez, luego de dos períodos consecutivos en la presidencia de la importante entidad.

Su legado

Viendo sus memorias recogidas en una bonita publicación, me quede corta, fueron muchos sus logros, comenzando en llevar sinergia entre sus afiliados para que volvieran a sentir el sentido de pertenencia y orgullo por Acroarte.

En su primera gestión le dio mucha importancia a la educación, logró que el Ministerio de la Juventud concediera unas 500 becas para el Fomento del Arte y la Comunicación. Una de sus primeras luces. Se enfocó y pudo presentarle al país bajo viento y marea dos Premios Soberano.

Crear la 'Editora Acroarte', a través de la cual contribuirán con la bibliografía cultural dominicana, fue un gran acierto. Otra de las iniciativas de Emelyn que disfrute grandemente fue 'Acroarte en Ruta', donde no solo conocimos provincias, su gente y la gastronomía, lo más significativo fue que sus miembros se conocieron, se compenetran más entre sí.

Satisfecha del deber cumplido

Emelyn Baldera debe sentirse más que satisfecha del deber cumplido. Sé que no le fue fácil, pero se agarró de Dios y junto al formidable equipo que le acompañó logró tomar las riendas con decisiones sabias, dominio de emociones, simpatía y generosidad para culminar cómo lo está haciendo dejando un legado a la vista de todos.

Ahora se inicia una nueva etapa volviendo a la radio como comentarista del programa “Gobierno de la Tarde”, de la Z 101 FM. Está muy ilusionada por la excelente acogida que ha logrado su sección Mujer y Política, en el semanario País Político, que dirige el reputado periodista Máximo Jiménez.

Sé que tiene proyectos nuevos en carpeta, aunque no sé si se trata de volver a vivir la experiencia como candidata a una diputación por el Distrito Nacional.

Me comentó alguien, muy bien informado, qué hay una organización política con sus ojos puestos en ella. ¿Se lanzaría nuevamente? El tiempo dirá. Por lo pronto ¡Qué sigan los éxitos Emelyn!

¡Dios con Nosotros!