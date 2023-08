¡Cuánto duele ver morir a tu mascota!

Una mañana de junio llegó a nuestra casa una bendición disfrazada de cachorrita. Era un regalo para mi hijo menor y la nombramos Kira.

Con el paso de los días y quizá sin proponérselo, se ganó el corazón de todos hasta convertirse en un miembro más de la familia y parte fundamental de nuestra cotidianidad.

Crecía rápido, aprendía cada cosa y, como queriendo demostrar que era merecedora de nuestro amor, tenía un gesto especial para cada uno de nosotros.

Así pasaban los días y teníamos un hermoso motivo para llegar a casa, porque de tan solo sentir el carro ya Kira estaba lista para mimarnos revoltosa con su colita juguetona.

En un momento del trayecto olvidamos que era una mascota y empezamos a tratarla como a una niña. Todos pendientes de sus horarios de alimentación, de sus juegos, de su aseo… y hasta llegó a ser determinante su presencia para elegir lugares para visitar o para planear vacaciones.

Fiel, cariñosa y una excelente compañera, su manera de tratarnos era una dosis de bienestar emocional.

Un dolor incomprendido

Han pasado seis tristes meses desde que ya no está con nosotros a causa de un accidente. No me avergüenza decir que he llorado miles de veces su partida, que la extraño, que he tenido que enfrentar sentimientos encontrados de rabia, culpa y frustración.

He tenido que atravesar un periodo difícil de duelo, muy difícil, así como cuando se pierde un ser querido.

Algunas personas no entienden el dolor cuando fallece una mascota y desestiman a la ligera la tristeza juzgando sin el más mínimo respeto.

Por suerte algunos puntos van cambiando. En julio de 2022, un grupo de senadores de Chile presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código del Trabajo para establecer un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. Ojalá algún día en República Dominicana lleguemos a ese nivel de empatía.

La despedida y un gran aprendizaje

Hicimos un ritual de luto junto a nuestros hijos y hemos designado un lugar especial en la casa para recordarla. Y aunque a veces estamos muy tristes, elegimos recordar los miles de momentos de alegría compartidos y el amor que se esparció por toda la casa.

En tan solo cinco años Kira nos enseñó lo sencillo que es vivir el momento presente, porque el futuro es incierto. A no tener reservas para demostrar amor porque nunca se sabe cuándo será la última vez que veremos a esa persona. Nos mostró el concepto verdadero de las palabras lealtad, amor y sinceridad. La importancia de hacer algo divertido cada día, aunque parezca tonto, y que el amor se demuestra con acciones y con pocas palabras.

Me consuela pensar que quizá aprendimos muy rápido, y tenía que marcharse…

¡Hasta el lunes!