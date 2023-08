Celebra tus propias victorias

Hay magia y poder en reconocer nuestros logros. Estamos viviendo en un mundo marcado por las exigencias que nos impone la sociedad, hay quienes van por la vida cumpliendo las expectativas que esperan de ellos su familia, la pareja, el jefe o los hijos.

Nos enfocamos en el futuro, en lo que aún nos queda por lograr o hasta donde queremos llegar… Se nos ha hecho tan fácil dejarnos para después, que pasamos por alto las pequeñas acciones cotidianas que nos ayudan a alcanzar el éxito deseado que se logra a diario transitando en el camino que elegimos y que solo nosotros sabemos los obstáculos que libramos.

Celebrar mis propias victorias, grandes o pequeñas, se ha convertido en un acto esencial y cotidiano para mantener una mentalidad positiva, una buena autoestima y encontrar la motivación me ayuda a continuar trabajando hacia mis objetivos.

Celebrar nuestras propias victorias va más allá de un simple acto de autoconocimiento; este tiene efectos profundos en nuestro bienestar emocional y mental. No es cuestión de ego, sino de fortalecernos, reconociendo nuestra valía, esfuerzo y capacidad. Así construimos una base sólida de autoconfianza, que nos permite enfrentar los desafíos cotidianos. Cuando celebro mis logros, lo hago con humildad, porque para mí es una bendición divina, que activa en mi un mayor impulso para seguir adelante hacia mis metas.

Aplaudirme a diario me ayuda a enfocarme en lo bueno en lugar de centrarme en lo que aún me falta por tener, por hacer o por alcanzar. De ahí ha nacido mi fe, mi actitud alegre y positiva hacia la vida. Tengo muchas formas de festejar: orando, siendo agradecida con Dios, riendo, escribiendo un diario, hablando con alguien, bailando o tomándonos un trago, eso dependerá de cómo me sienta o la magnitud de lo que celebre.

He aprendido que lo que importa es la acción que ese acto genera en mí, es una sensación de satisfacción que me ayuda a reducir el estrés y la presión que me acompaña en la búsqueda de la realización de mis sueños. Mi recompensa es: los beneficios del agradecimiento en mi corazón y que de esa manera encuentro equilibrio en todo lo que hago.

Celebrar tus propias victorias es una inversión en ti, en tu felicidad y crecimiento personal. A través de ese sentimiento de fiesta en el alma, nos reconocemos sin tener que esperar que otros lo hagan.

¡Celébrate! Sea cual sea el motivo, la superación de un reto, la culminación de un proyecto o simplemente que hayas tenido un gran día, tómate un momento y celebra, empodérate y abraza con mayor entusiasmo el viaje de la vida.

¡Con Dios!