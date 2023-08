El Sol de México está de vuelta

Desde que conocí a Luis Miguel no solo me llamó la atención su genuino talento sino también su historia personal. Recuerdo aquella tarde noche cuando me tocó presentarlo a la prensa dominicana, encontramos a un joven educado, con cierto aire de timidez, muy estructurado en sus respuestas y con esa sonrisa que atrapaba el mundo. La misma que regaló en Argentina, la que cautivó hasta hechizar con su carisma a los que lo acompañaron tras su regreso a los escenarios con su “LuisMiguelTour2023”. Más radiante que nunca, guapo, esbelto y con su incomparable voz la que sigue intacta.

RD no está Incluida

Gracias a la tecnología y familiares que residen en la tierra de Gardel pude desde la distancia disfrutar de este icono musical. Se notó el regreso de Alejandro Asensi como manager con esta producción tan espectacular, más la hermandad con Kiko Cibrian el gran orquestador de la banda.

Me ha dado mucha risa todos los comentarios y memes que se han tejido sobre qué es un doble el que está actuando, lo más absurdo que he oído, lo dejo ahí, en leyendas urbanas. El regreso del Sol de México ha sido contundente después de varios años de estar lejos del foco público.

Aunque la República Dominicana no está incluida en el “Luis Miguel Tours 2023”, por lo menos hasta ahora.

Los Reyes del Humor

Donde se presentan Raymond Pozo y Miguel Céspedes el éxito está garantizado. Su disciplina, amor y respeto a lo que hacen así lo demuestran.

Ahora, los reyes del humor llevan su espectáculo “3 décadas” al Gran Teatro Regional del Cibao de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El espectáculo está pautado para el próximo sábado 16 de septiembre a bajo la producción general de Alberto Cruz Management. Sus organizadores prometen una noche inolvidable.

Por el casabe

Recientemente el Ministerio de Cultura presentó ante la UNESCO el expediente relativo a la candidatura del casabe para formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por lo que fue muy propicio que el Museo Nacional de Historia y Geografía haya auspiciado la conferencia “En Defensa del Casabe como Patrimonio Mundial y Cultural en el Caribe”, a cargo de Gabriel Atiles Bidó, en la sede de la institución.

José G. Guerrero Sánchez, director del museo tuvo las palabras de bienvenida. Atiles Bidó puso de relieve el casabe, explicando que se remonta del mediado del siglo XIX y aún permanece en la dieta de los dominicanos.

Finalmente, les dejo esta reflexión de Papa Francisco “Amar como Jesús, eso nos hace luminosos, eso nos lleva a hacer obras de amor. No te engañes, amiga, amigo, vas a ser luz el día que hagas obras de amor. Pero cuando en vez de hacer obras de amor hacia afuera, miras a vos mismo, como un egoísta, ahí la luz se apaga”.

¡Dios con nosotros!

--