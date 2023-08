Aquel día que llegué al Listín Diario

El primero de agosto de cada año adquiere para mí un significado especial porque celebro, como todos los dominicanos, el aniversario de Listín Diario.

Mucho antes de yo nacer existía el Listín y sus páginas eran parte importante de la historia, no solo del periodismo, también de la democracia nacional.

Con una mezcla de nostalgia y satisfacción recuerdo aquel día en que la licenciada Maritza Carvajal me informó que a partir del día siguiente necesitaba que me presentara en las oficinas de Listín Diario, recién adquirido por el Grupo Baninter.

Para la fecha, tenía cinco años laborando en el edificio Alico, y confieso que la noticia no fue de mi agrado. Estaba tan cómoda en aquel lujoso espacio del cuarto piso, que me resistía al cambio sin imaginarme que empezaría a vivir la más nutritiva experiencia laboral imaginada.

Llegué temprano en la mañana y fui recibida por Helmi Lara, mi querida doña Helmi, con quien ya había tenido contacto vía telefónica en varias ocasiones, y quien rebosante de amabilidad genuina me instruyó con todo lo necesario para hacer de mi trabajo un aporte en la nueva administración del periódico. Me presentó con todos los responsables de áreas y hasta me cedió su parqueo asignado.

La propuesta era temporal. Don Ramoncito quería que doña Maritza ordenara algunos puntos para luego regresar a Baninter. Pero no fue así, el destino tenía otros planes.

Meses después, inesperadamente se visibilizó aquel escándalo de un alegado fraude y alteraciones a las normas y prácticas bancarias. Era el período de gobierno 2000-2004 de Hipólito Mejía, y la consecuencia fue funesta. Ramón Báez Figueroa, propietario del Grupo Baninter, fue sometido a la justicia, el banco colapsó junto a sus otras empresas.

El jueves 15 de mayo del 2003 Listín Diario fue intervenido por el Gobierno, la licenciada Maritza Carvajal y otros ejecutivos de la plana mayor fueron sustituidos.

Miguel Franjul salía por el pasillo central de este diario cargando la emblemática foto del director histórico de este medio, Rafael Herrera, en una escena que marcó a todos los presentes.

Yo quedé aquí, literalmente desconcertada y a la espera de una desvinculación. Lo que tampoco pasó.

Fueron días difíciles hasta que, en el 2007, el entonces juez Samuel Arias ordenó la devolución de los medios de comunicación de la editora Listín Diario al empresario Ramón Báez Romano y la empresa vuelve a brillar.

El Listín Diario es parte de mi vida, mi casa por 23 años. Mis hijos corrían por estos pasillos jugueteando y pronto lo hará mi nieto Matías. Aquí he crecido como ser humano y he encontrado una serie de oportunidades de crecimiento profesional.

No es la empresa perfecta, pero su filosofía corporativa convierte a los colaboradores en sus embajadores y logras identificarte tanto que sientes que es parte de tu ADN.

No puedo más que estar eternamente agradecida de todo lo aprendido, del privilegio de tener la oportunidad de colaborar con la organización de las actividades de aniversario, de ser escuchada, de involucrarme en los detalles relacionados con el personal y de aportar a las estrategias comerciales. Ser parte del equipo de Redacción ha sido la experiencia más especial de mi trayectoria profesional y ser editora de la sección Sociales, un compromiso con la excelencia que renuevo cada día.

Listín Diario llega a los 134 años de su fundación con nuevos retos y con la seguridad de que puede contar con todos los que hoy estamos aquí y que nos sentimos orgullosos de ser parte del periódico de los dominicanos. ¡Por muchos años por venir, felicidades Listín!

¡Hasta el lunes!