Wanda Sánchez, presidente electa de Acroarte

Wanda Sánchez

La Asociación de Cronistas de Arte ya tiene una presidente electa, la talentosa periodista y conductora de televisión, Wanda Sánchez. Ella ha demostrado en más de 20 años de carrera pese a su juventud que es una mujer comprometida con sus sueños, una incansable trabajadora donde la disciplina y la perfección van de su mano.

Viene con experiencia a ocupar la presidencia de Acroarte en cuya institución pasó por diversas posiciones en distintas directivas y más aún fue una de las más emblemáticas presidentas de la Asociación de Cronistas Sociales.

La acompaña un equipo formidable por lo que se vislumbra que viene con planes concretos para seguir colocando en su justa medida a una marca país, cómo ella misma llama a Acroarte.

Bonito proceso

El proceso eleccionario se desarrolló excelentemente bien tanto en el Distrito Nacional, Santiago, Nueva York y Miami. Wanda lucía feliz y calmada cuando comenzaron a contar los votos que reafirmaron lo que ya sabíamos anteriormente en el transcurso de una asamblea celebrada en Acroarte donde sus miembros mayoritariamente mostraron su preferencia por la plancha ganadora.

El Comité Ejecutivo Nacional estará compuesto además, de Sánchez, por valiosos profesionales como Ney Zapata, vicepresidente, la admirada y muy querida Marivell Contreras, que va a la secretaría, Eugenio Pérez, José D’Laura, Santiago Acevedo, Roberto Gerónimo y Enrique Medina.

¡Que generación tan unida!

Me sentí muy feliz cuando fui a ejercer mi derecho al voto y encontrarme con grandes amigos con quienes me une una significativa amistad. Carlos Batista, Dania Goris, Joseph Cáceres, a pesar del tiempo transcurrido nuestra amistad y hermandad es tan sólida como el Sol que nace cada día.

Oírles hablar desde la madurez me llena de alegría y respeto. No por nada pero a la generación de profesionales a la que pertenezco me llena de tanto orgullo, admiración y amor. ¡En mi corazón estarán por siempre!

Emelyn y Wanda

El legado que Emelyn Baldera deja en la Asociación Cronistas de Arte es Justo que lo reconozca en otra entrega por lo pronto la presidente de Acroarte está inmersa para el cambio de mando dando los pasos correspondientes para el acto de entrega que será de acuerdo a lo que he recogido en el mes de agosto.

Por lo pronto me imagino que Wanda Sánchez estará haciendo lo propio. ¡Felicidades para ambas!

