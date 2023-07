Desde que tengo uso de razón, celebrar mi cumpleaños es muy importante para mí. ¡Y casi cumplo 50! Sin embargo, en los últimos meses he entrado en un proceso de cambios intensos y extraños, que no he provocado yo, sino que pueden formar parte del proceso al que Dios me ha permitido llegar, otras han sido circunstanciales.

He entrado en la ruta de los ¿Cincuenta o sin-cuenta? Y ha sido un proceso maravilloso visto desde lo vivido, desde mi inexperiencia hasta las experiencias, desde el desamor y el amor, desde los logros hasta mis caídas, desde mi crecimiento espiritual hasta la fe alcanzada, desde quien soy hasta en quien me he convertido, desde lo personal hasta lo profesional…

Hoy soy diferente, mi escucha es distinta, mi atención es selectiva, mis lecturas aportan alma, aunque sigo teniendo hambre de escudriñar, investigar y aprender, por lo que me doy el permiso de hacer lo que es importante para mí y lo que me hace feliz.

¡Yo cumplo “sin cuenta”! Retándome a mí misma, dándome el tiempo necesario para aceptar, asumir y comprender la etapa que vivo. Hoy estoy más crocante, me suenan todos los huesos al despertar… Dicen que es “Artritis” y, aun así, sigo adelante con mis planes, porque desde hace unos años me despojé de mi capa de heroína, maté a la “mujer maravilla” que habitaba en mí, para convertirme en una mujer común y corriente, que ama su esencia y que disfruta lo que hace.

Amo la libertad de vivir a mi manera, siendo auténtica ante todo y por encima de las imposiciones sociales. Dejo volar mis sentimientos, esos que por creencia, crianza o miedo me enseñaron a reprimir, yo conozco el profundo error que cometemos y las consecuencias que esto nos generan al no expresarlo. Hace tiempo que dejé de pelear conmigo misma, y vivo un eterno romance de aceptación, amor propio y autoestima.

Cumplir “sin cuenta” implica ser selectiva en mis batallas y evitar las guerras. A esta edad es obligatorio dedicarme tiempo, sumergirme en el universo que he diseñado para mí, el cual me ha permitido dejar atrás, todo tipo de presiones, obligaciones y acciones que solo buscan complacer a otros.

Me doy permiso de estar triste, disfruto mis silencios y me doy el espacio de sentir dolor.

Me sigo emocionando con detalles simples e insignificantes que me satisfacen el corazón y me sensibilizan el alma.

Reconozco el valor de mi familia, de mis amigos y de mis allegados… sus aportes y el soporte que son para mí. Me doy los permisos que sean necesarios para conectar con mi esencia. La vida se vive ¨sin-cuenta...

¡Con Dios!