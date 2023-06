Asistir a la escuela parece ser “un deporte de alto riesgo”

Cuando yo cursaba la escuela “enemiguito y no me hable” era la más violenta reacción de un estudiante ante un compañero con quien tuviera alguna diferencia. Gesto que al día siguiente estaba olvidado y la jornada educativa se desarrollaba de forma regular.

Hoy, lamentablemente, para muchos, ir a la escuela es lo más parecido a practicar un deporte de alto riesgo donde nunca se sabe lo que puede pasar. Estudiantes adolescentes se pelean entre sí de forma despiadada llegando a herirse físicamente y “ganando popularidad” quien más daño le haga a su contrincante.

Un caso triste

Me causa tristeza e impotencia la noticia de que una estudiante de una escuela en La Vega, arrancó gran parte del cabello de otra alumna en una pelea.

Para agregar más fascinación a la escena, en un video en las redes sociales la agresora expresa su satisfacción por lo ocurrido, mostrando como un trofeo el cabello de la otra joven.

Como era de esperarse, el audiovisual se ha hecho viral y la "atacante" afirma que nunca se había sentido “tan orgullosa”.

¿Por qué?

En los últimos meses hemos visto varios casos similares en mayor o menor escala, con el ingrediente común de que los protagonistas son estudiantes. y, honestamente, no dejo de asombrarme de la facilidad con la que se ha perdido el respeto entre los jóvenes.

De esta historia en particular desconozco las causas que motivaron la pelea, tampoco sé qué estará pasando por la mente de esta adolescente que la hace creer que es una heroína o de quienes deciden grabar el video, en vez de tratar de detener la acción. Lo que deja claro que sigue “de moda” compartir este tipo de contenido para garantizar más likes en las cuentas sociales.

El nivel de intolerancia y poca empatía es alarmante. La violencia escolar es un concepto complejo porque no se deriva de un hecho en particular, es el resultado de una estructura que no contempla un régimen de consecuencias.

Algunos jóvenes se vuelven violentos solo para llamar la atención o como reacción porque en algún momento han sido víctimas de bullying. Otros, solo reproducen el comportamiento que ven en sus casas, en los videojuegos o en la televisión.

Responsabilidad compartida

Los padres no debemos dejar a los maestros toda la responsabilidad de la educación. La conducta agresiva en los jóvenes es una alarma de que algo se va saliendo de control. Detectar y atender estas situaciones a tiempo es una responsabilidad compartida.

Como madre, pienso que a nuestros hijos hay que ofrecerles la posibilidad de que expresen sus miedos y preocupaciones, lo que les molesta de otras personas para que aprendan a manejar sus emociones.

Debemos hacerlos entender que la violencia no es divertida, que dañar no te hace valiente y que el mundo necesita personas que apuesten a la paz.

Como ciudadana siento temor por los niños que día a día van a la escuela, y que quizá se vean envueltos en situaciones que comprometan su integridad física mientras sus padres trabajan confiados de que los dejan en un lugar seguro para su formación.

Siento pánico por esos jóvenes a quienes no les tiembla el pulso para maltratar u ofender, porque su futuro no es claro.

Ojalá las autoridades correspondientes vean a profundidad este tema de la violencia escolar, para que, no muy tarde, asistir a la escuela no sea un reto de vida o muerte.

¡Hasta el lunes!