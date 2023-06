Acroarte presenta Gala al Mérito Periodístico

Muy agradecida de Dios que, en este tiempo de tanta de plenitud personal, viviendo el más puro amor me llega el reconocimiento por mi trayectoria profesional por parte de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) el cual me ha llenado de inmensa felicidad porque son mis colegas quienes me han tomado en cuenta al dedicarme la Gala al Mérito Periodístico, justamente hoy miércoles en una fecha tan significativa para los dominicanos, el 14 de junio.

En esta edición número doce de la prestigiosa gala, cuya ceremonia se realiza desde el 2012 se honra a personalidades destacadas en el ámbito del arte y la cultura, la comunicación, periodismo y otros sectores de la sociedad.

No puedo adelantar nada sobre la producción, no me han compartido nada. Todo se desvelará esta noche, de lo que estoy segura es que será algo irrepetible en mi vida. Ahí estaré con mis hijos, mis nietecitas y mi familia extendida. Ah no dejare mi pañuelito, se va a llorar por lo menos de mi parte lágrimas de felicidad.

Soledad Álvarez

Durante este encuentro compartiré sentimientos y emociones con tantas gentes queridas que también serán reconocidas por los aportes que han dado a nuestra sociedad en sus diferentes disciplinas del quehacer humano.

Una de ellas es la poeta y ensayista Soledad Álvarez, una de las plumas de mayor prestigio en la literatura contemporánea. Asimismo, la gestora cultural Verónica Sención, muy contenta que se le haya tomado en cuenta. Su trabajo cultural habla por sí solo.

Gente querida y talentosa

Se reconocerá en esta ocasión a los miembros de Acroarte Euri Cabral, periodista, comunicador y escritor; Servio Cepeda (filial Santiago), jefe de redacción del periódico La Información; Julio Martínez, de la filial de Florida y al reconocido locutor dominicano Francis Méndez, de la filial de Nueva York. Cada uno de ellos ha desarrollado una exitosa carrera. Y se unen a este importante evento los reputados periodistas Gustavo Olivo Peña y Víctor Bautista quienes serán distinguidos en la Gala Periodística.

Mi gratitud

Desde mi corazón gratitud por el honor que me hacen a la presidenta Acroarte Emelyn Baldera, a su Comité Ejecutivo integrado por José D’Laura, César Dalmasí, Samir Saba, Elvira Lora, Claudio Concepción, Aridio Castillo, Eugenio Pérez y Hansel García por esta distinción.

En esta ocasión la gala contará con la producción de Walkiria Almonte, presidente de World Televisión y con el patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana, Grupo Ramos, Grabo Estilo y Tribunal Constitucional entre otros.

Finalmente, a los que me han acompañado en esta maravillosa aventura de la comunicación mi eterna gratitud por siempre estar, por sus felicitaciones y la alegría de que seguimos cabalgando.

¡Dios con nosotros!