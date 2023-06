El poder transformador de ser agradecido

La gratitud es un sentimiento poderosísimo y transformador de vidas que nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva hacia lo que nos rodea. En un mundo cada vez más acelerado a menudo la pasamos por alto, siendo esta una de las emociones más poderosas y sanadoras: la gratitud.

Estar y vivir agradecida es mucho más que una simple expresión de cortesía, es un estado mental y emocional, un estilo de vida que nos permite apreciar y valorar lo que tenemos en nuestra vida de manera más plena y significativa. Incluso en los momentos de adversidad, hay lecciones y oportunidades de crecimiento.

Debemos reflexionar sobre las dificultades que hemos superado y agradecer por las lecciones aprendidas y la fortaleza adquirida. En este proceso, tendemos a pasar por alto las pequeñas bendiciones y los momentos preciosos que ya tenemos, sin embargo, cultivar la gratitud puede abrir nuestra mente y corazón a la plenitud y la felicidad.

Lo que logramos…

La gratitud nos invita a enfocarnos en la gracia divina que podemos disfrutar en el presente, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Nos permite reconocer y apreciar las cosas buenas, desde los momentos más simples, sencillos y cotidianos hasta los logros más significativos.

Libros, expertos y estudios científicos han demostrado que practicar la gratitud de manera regular tiene numerosos beneficios para nuestra salud, se ha descubierto que las personas agradecidas experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Además, muestran una mayor resiliencia ante las adversidades y una mayor satisfacción general con la vida. La gratitud también fortalece nuestras relaciones interpersonales. Cuando expresamos nuestro agradecimiento hacia los demás, ya sea mediante palabras o acciones, robustecer los vínculos emocionales y fomentamos un ambiente de generosidad y aprecio mutuo.

El simple acto de decir "gracias" puede tener un impacto significativo en la vida de los demás y en nuestra propia felicidad.

Gracias

Expreso mi agradecimiento y, cultivo la gratitud al expresar de manera directa a mi familia, a mis amigas, patrocinadores, amigos y relacionados que me acompañaron a “Conectar con tu grandeza” …y vivir mi sueño. He aprendido a no guardarme nada de lo que siento, mucho menos cuando es un sentimiento lindo y noble que me alegra el alma.

Agradecer a las personas que nos rodean por su apoyo, su amabilidad o simplemente por estar presente, tiene un impacto en nosotros y en quien recibe nuestro reconocimiento y ahí está el poder transformador de apreciar lo que tenemos. Con estas simples palabras encierro todo mi sentir: ¡Gracias desde lo más profundo de mi alma!

¡Con Dios!